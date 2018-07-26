Москва хлестко ответила Вашингтону на крымскую провокацию

Посольство России в Вашингтоне прокомментировало "Крымскую декларацию" Госдепартамента США. Дипломаты предложили американским властям признать Косово частью Сербии.

Российская сторона обвинила американских партнеров в том, что они живут в "иной реальности". По словам дипломатов, в США пытаются оперировать международно-правовыми актами, содержащими положения о праве народов на самоопределение, которые и легли в основу возвращения Крыма в состав России в 2014 году.

Кроме того, в дипмиссии указали на неадекватность рекомендаций внешнеполитического ведомства США из-за прежних предостережений Госдепа от посещения ЧМ-2018. Дипломаты отметили, что в период мундиаля в России побывали более 90 тысяч американских болельщиков, передает РИА ФАН.

"Несмотря на миф об оккупации и агрессии в Крыму, на полуострове ежегодно отдыхают сотни тысяч граждан Украины", – говорится в заявлении посольства России в США. Ко всему прочему там регулярно выступают американские музыканты и спортсмены.





Напомним, что в "Крымской декларации" Госдепа США провозглашается отказ от признания "суверенитета Кремля над территорией, захваченной силой в нарушение международного права". Американская сторона заявила о готовности "следовать этой политике до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины".

Ранее сообщалось, что Киев намерен ввести санкции для иностранных лиц и компаний, которые принимают участие в мероприятиях в Крыму. По словам главы прокуратуры Автономной Республики Крым Гюндуза Мамедова, подобные нарушения украинского законодательства фиксируются постоянно, но меры не принимаются.