Госдуме предложили работать по-новому

Уже в осеннюю сессию нижняя палата парламента может начать работать по новому графику. Завтра, 27 июля, на обсуждение депутатов будет вынесено соответствующее предложение. Его автором выступил думский спикер Вячеслав Володин, который считает, что изменения помогут повысить эффективность депутатской работы.



В ходе предпоследнего пленарного заседания, которое проходит 26 июля, председатель нижней палаты предложил коллегам-депутатам обсудить возможность изменения графика заседаний и ряда других мероприятий в рамках работы парламентариев. Если предложение будет поддержано большинством законодателей, заседание Совета Думы будет проходить по понедельникам в 15:00, а пленарные заседания – со вторника по четверг с 10:00 до 14:00 без перерыва.



"Это будет плюс по времени в отличие от предыдущего плана графика, когда мы работали два дня, – цитирует Вячеслава Володина "Парламентская газета". – Также мы можем проводить по вторникам, средам и четвергам заседания комитетов после обеда".

По словам думского спикера, выступления депутатов от фракций предлагается заслушивать перед началом "пленарок" по вторникам и четвергам. А время на правительственные часы зарезервировать на среду с 10:00 до 12:00.

Как отметил председатель нижней палаты парламента, при нынешнем графике, в котором существуют и дополнительные заседания, страдает работа в комитетах. А она, уверен Володин, "должна быть более динамичной и организованной".





Члены думских комитетов, по его словам, должны иметь возможность проводить заседания и слушания с экспертами. "Поэтому новый возможный график будет для них лучше", – пояснил спикер, предложив обсудить его завтра, в ходе завершающего весеннюю сессию пленарного заседания палаты.

Напомним, что в настоящее время депутаты Госдумы собираются на пленарные заседания во вторник (с 10:00 до 18:00) и четверг (с 10:00 до 15:00). Совет Госдумы созывается дважды в неделю – в понедельник (14:00) и среду (10:00). Заседания комитетов, комиссий и фракций проходят в понедельник, среду и пятницу.





Однако с учетом разбора законодательных завалов, доставшихся депутатам от предыдущих думских созывов, график работы законодателей становится заметно плотнее – парламентарии нередко принимают решения о проведении дополнительных "пленарок". К примеру, в последнюю рабочую неделю весенней сессии в Госдуме запланировано сразу четыре заседания. Последнее состоится в пятницу, 27 июля.