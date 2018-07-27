Украину превратили в полигон ядерной войны с Россией

Украину готовят к большой войне с Россией. Запад намерен развернуть на этой территории боевые действия с применением тактического ядерного оружия.

Основная причина для войны, которая вспыхнет в скором времени на украинской территории, – стремление Киева попасть в НАТО. Настойчивость Украины открывает перед США возможность установить системы противоракетной обороны (ПРО) в районе Сум, по линии Киев – Харьков – Чернигов. Это значительно снизит эффективность российских систем ядерного сдерживания, расположенных в европейской части страны, считает политический аналитик Константин Щемелинин.

Подготовка к размещению американской ПРО на Украине уже идет. Когда же развернутся боевые действия, сражаться будут НАТО и Киев с одной стороны, а Россия и республики Донбасса – с другой, заявил эксперт в интервью украинскому агентству "Харьков".

Президенты России и США, встретившись в Хельсинки, не нашли общий язык по украинскому вопросу. Об этом заявил по окончании переговоров госсекретарь США Майк Помпео. Это вполне естественно, так как именно американцы устроили весь хаос на Украине. И им выгодно держать страну в таком подвешенном состоянии как можно дольше, убежден военный эксперт Юрий Котенок.

"Дело в том, что того человеческого потенциала, который сейчас Украина пытается бросать против Донбасса, явно не хватает, моральный дух там очень низкий. Но Киев теперь сделал ставку на будущее поколение, на тех, кому сейчас 15-17 лет. Кто сегодня массово вступает в такие неонацистские организации, как С14, "Национальный корпус", "Правый сектор" (запрещенные в России организации. – Прим. ред) и им подобные. И все они призывают бороться с русскими, обозначают своего главного врага на Востоке", – приводит мнение эксперта "Свободная пресса".

Тем временем американцы проводят мероприятия для развертывания своих систем ПРО на территории Украины. Продвигаются они, по словам аналитика, пошагово, с запада на восток. И у них уже создана великолепная база.

Если системы американского вооружения будут размещены на территории Украины, это радикально снизит время подлета натовских ракет до крупных российских городов и военных объектов. Фактически НАТО получит прямой выход на "мягкое подбрюшье" России, предупреждает эксперт.