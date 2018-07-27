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Политика

Что означает новый стиль работы Госдумы

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Эксперты указывают на новый стиль работы Госдумы VII созыва. В день завершения осенней сессии политологи оценили деятельность парламентариев.
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Принципы, которые декларировала Госдума нынешнего созыва, в этой сессии полностью  реализовались, уверен политтехнолог Дмитрий Фетисов.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Он особо отметил дисциплину в Думе как фактор эффективности работы. Из наиболее важных законопроектов эксперт назвал  отмену внутрироссийского роуминга и увеличение МРОТ.

"Самое главное достижение – это парламентская дипломатия. Проведение межпарламентского форума с большим количеством участников со всего мира, переговоры руководства Думы с миссией сенаторов США", – сказал Фетисов в интервью изданию "ПолитАналитика".

Госдума в этой сессии вышла на принципиально новый уровень, и теперь это важнейший инструмент межпарламентской деятельности.

В свою очередь, политолог Константин Калачев считает одной из главных заслуг Госдумы ликвидацию законодательных завалов.

"Законодательный портфель стал потоньше. Очевидно, что те законопроекты, которые лежали, нужно было рассмотреть, даже если они не соответствовали здравому смыслу, духу времени, писались в другую историческую эпоху и в целях самопиара", – отметил эксперт.

Константин Калачёв. Фото: facebook.com/konstantin.kalachev

Из значимых законопроектов он выделил вопрос о долевом строительстве, решение проблемы орфанных заболеваний и повышение МРОТ. Аналитик отметил повышение профессионального уровня депутатов. "Депутатский корпус, правительство и эксперты говорят на одном языке. Стало меньше самопиара и клоунады, стало больше профессиональной серьезной работы", – считает Калачев.

Народные избранники не снижали темпа, несмотря на беспрецедентную продолжительность сессии. Мы имеем повышение авторитета Госдумы, ее политического веса.

"Весенняя сессия завершена вполне успешно, и главный итог – это устойчивый тренд на профессионализацию работы, повышение  ее качества, рост статусности и субъектности парламента", – резюмировал политолог.

Одним из основных направлений работы Госдумы директор по исследованиям Фонда ИСЭПИ Александр Пожалов считает межпарламентскую дипломатию. "Эта работа – часть общей государственной политики, которая должна способствовать снятию напряжения в отношениях между Западом и Россией. Госдума играет свою активную роль в восстановлении нормальных отношений между российскими и западными политическими элитами", – сказал эксперт.

Александр Пожалов. Кадр youtube.com

Говоря о законе о контрсанкциях, эксперт отметил, что Дума подала политический сигнал парламентам других стран и, прежде всего, США, что российские власти будут оперативно и жестко реагировать на любые новые попытки введения необоснованных санкций против российских граждан и российского бизнеса.

"Этот законопроект вызвал широкий резонанс, активно обсуждался, итоговая редакция была поддержана бизнесом", – напомнил Пожалов.

Он также указал на особую специфику весенней сессии: депутаты работали на фоне  избирательной кампании по выборам президента и это накладывало определенный отпечаток на законотворчество. По мнению политолога, сессия запомнилась тем, что в законотворческой работе депутатов преобладали вопросы защиты социально-бытовых прав граждан, а не политизированные, политические или геополитические темы.

Гендиректор "Центра политической информации" Алексей Мухин обратил внимание на то, что в эту сессию Госдума для того, чтобы получить позитивную динамику в своей работе, инициировала дополнительные пленарные заседания. Это было сделано, в том числе, для того, чтобы разобрать законодательные завалы, доставшиеся от депутатов прошлых созывов.

Алексей Мухин. Кадр youtube.com

"Депутатам осталось разобрать меньше 5% от этого наследства, что можно считать неплохим показателем законодательной активности", – написал Мухин в своем блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

Теперь, по его мнению, депутатам останется больше времени на более подробное и  тщательное рассмотрение текущих законопроектов, важных для страны. Мухин назвал в качестве примера экологические и социальные законопроекты, упомянул тему цифровой экономики.

Политолог отметил интенсивность внешнеполитических контактов руководства Думы на полях межпарламентского общения и напомнил о двух десятках парламентских слушаниях по резонансных вопросам. Они позволил создать устойчивую обратную связь с избирателями и представителями общественных движений.

"Заделы, сделанные перед летними каникулами, которые многие депутаты проведут, работая в регионах, сулят по-настоящему жаркую осень, к которой надо быть готовым всем, без исключения", – подвел итог Алексей Мухин.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Напомним, что 27 июля Госдума завершила весеннюю сессию, ставшую самой продолжительной с 1999 года. Выступая на ее закрытии, спикер Вячеслав Володин отметил, что она прошла в период, наполненный важными политическими событиями.

В весеннюю сессию Госдуме удалось реализовать значительную часть послания президента: из 67 законов приняты 44 документа. Осенью в планах депутатов рассмотреть еще 18 законопроектов, пять инициатив парламентарии ожидают от правительства.

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Автор: Александр Комаров27 июля 2018, 18:14

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