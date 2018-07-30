Латвия призвала порвать Россию на куски
Оригинальную мысль записал в своем Twitter депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс. Политик убежден, что такая мера нужна "для спокойствия и мира в Европе".
Он прокомментировал вариант гимна СССР, предложенный известным критиком Советского Союза Владимиром Войновичем. "Только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы", – написал Кирштейнс.
Власти Латвии довольно часто делают антироссийские заявления, используя миф об угрозе со стороны Кремля в своих интересах. В апреле Литва, Латвия и Эстония на основании этого попросили у США и НАТО больше военной помощи и средств, напоминает РИА Новости.
Гениально! Они вместе с Порошенко бухают? Или сезон грибов галлюциногенных начался?— Alhandro (@Alhandro8) 30 июля 2018 г.
Однако далеко не все в республике стоят на таких позициях. Недавно бывший министр сообщения страны Анрийс Матисс заявил, что плохие отношения с Россией негативно сказались на латвийской экономике. В первую очередь это коснулось транзитной отрасли и пищевой промышленности.
По словам Матисса, это произошло из-за ограничительных мер Вашингтона и Евросоюза против Москвы и российских контрсанкций. Он уверен, что улучшение отношений между Западом и Россией пойдет Риге на пользу. Экс-министр призвал к сотрудничеству с Москвой – причем не только в экономическом плане, но и в политическом.
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