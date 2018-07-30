Москва отвесила пендель хамящему Западу
Сенатор призвал не обращать внимания на заявления парламентария прибалтийской республики. Франц Клинцевич напомнил об известной статье американского дипломата и разведчика Алена Даллеса, который считается создателем так называемого Плана Даллеса – набора действий, направленных на уничтожение СССР с помощью деструктивной пропаганды.
По словам члена Совфеда, этот план последовательно продвигается – Запад пытается развалить Россию изнутри, потому как не может достичь своих целей военным путем. "Информационная война давно ведется, идет размягчение мозга, формирование общественных установок", – сказал сенатор в эфире НСН. Кроме того, добавил законодатель, имеют место попытки сыграть на этническом факторе, учитывая многонациональность России.
Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался в более резком тоне. "Нам не надо обращать внимание на чужих идиотов, у нас своих хватает", – сказал парламентарий. По его словам, каждая страна имеет права на "сумасшедшего депутата".
Напомним, член сейма Латвии Александр Кирштейнс довольно грубо и бесцеремонно высказался о России в своем микроблоге в Twitter. Он заявил, что мир в Европе установится "только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу".
Прибалтика на протяжении уже более 25 лет проводит русофобскую политику, Россия сделала единственно верный вывод в этой ситуации: наказала Латвию, Эстонию и Литву рублем, заявил Эдуард Попов https://t.co/KjtJCCZ5ax— Sputnik_Латвия (@Sputnik_LVRUS) 20 июля 2018 г.
Стоит отметить, что власти прибалтийской республики все годы после распада СССР проводят ярко выраженную антироссийскую политику. В Риге периодически делают заявления о якобы захватнических намерениях Москвы и ее стремлении оккупировать Латвию.
В своем шизофреническом угаре власти "маленькой, но гордой республики" не одиноки. Подобными заявлениями периодически отмечаются официальные лица Эстонии, Литвы, а также некоторых скандинавских стран, которым то и дело чудится "российская агрессия".
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