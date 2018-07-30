Запад поставил крест на Порошенко

Западные политики раскусили президента Украины и уже давно поняли, что он не способен выполнять свои обещания. Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл некоторые подробности закулисных бесед европейских политиков с Петром Порошенко.

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