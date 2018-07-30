Запад поставил крест на Порошенко
По словам Лаврова, когда европейские коллеги общаются с руководителями Украины без прессы, то они говорят достаточно нелицеприятные вещи.
"Когда западные – по крайней мере, европейские, - коллеги общаются с руководителями нынешней Украины без прессы, то они высказывают им достаточно нелицеприятные вещи и добиваются, чтобы была какая-то реакция", – сказал министр.
Представители западных стран приходят к пониманию, что действующий на Украине режим не способен выполнять достигнутые договоренности по всему спектру вопросов.
"Западные партнеры понимают, что Петр Порошенко недоговороспособен в отношении любого пункта минских договоренностей, они понимают, что он не может контролировать национал-радикалов", – приводит ТАСС слова Лаврова.
Стоит отметить, что украинский лидер не пользуется популярностью и у себя на родине. Согласно данным последних соцопросов, рейтинг Петра Порошенко опустился до рекордно низкой отметки с сентября 2013 года. К своему президенту негативно относятся 79% опрошенных.
«Крым — це Украина!» — #Порошенко возликовал из-за «Крымской декларации» #США: https://t.co/3DxZf8mGjq pic.twitter.com/YXHP0LtGQu— Пятый канал Новости (@5tv) 26 июля 2018 г.
Между тем в 2019 году на Украине должны пройти очередные президентские выборы, шансов победить на них у Порошенко нет никаких. Сейчас в лидерах – Юлия Тимошенко ("Батькивщина") и Анатолий Гриценко ("Гражданская позиция").
Не исключено, что в выборах примут участие певец Святослав Вакарчук и комик Владимир Зеленский. Сам Порошенко пока не делал заявлений об участии в президентской гонке.
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