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Политика

Украина в панике из-за дерзкой выходки Порошенко

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Str
В Незалежной паникуют из-за задержания российскими пограничниками грузовых судов в Азовском море. По словам эксперта фонда "Майдан иностранных дел" журналиста Андрея Клименко, задержаны уже более 80 кораблей.
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Он отметил, что задерживаются грузовые суда, следующие в украинские порты на Азове и обратно. При этом у украинских пограничников нет достаточного количества топлива для выхода в море, кроме того, сильно опасение спровоцировать российских военнослужащих, добавил эксперт.

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По его словам, последнее задержание судна российскими пограничниками произошло сегодня, 30 июля. "Потому что никто этому не сопротивляется, даже не пытается. Они имеют право", – пожаловался Клименко в своем блоге. Он отметил, что украинским пограничникам может быть страшно сталкиваться с российскими военными.

Эксперт подсчитал, что за последние несколько месяцев российские военные задержали более 80 судов, находящихся в море. Кроме того, 15 из них были задержаны с обеих сторон Керченского пролива.

На активные действия Россию спровоцировала сама Украина. 25 марта этого года Киев решился на захват российского рыболовецкого траулера "Норд" с десятью членами экипажа – все они граждане России. Капитана судна обвинили в нарушении порядка въезда на "временно оккупированную территорию Украины", пригрозив лишением свободы сроком до пяти лет. Вероятнее всего, захват российского судна был санкционирован на самом "верху", в Киеве, и одобрен главой государства Петром Порошенко.


После этого началась негласная операция по вразумлению наших юго-западных соседей. 4 мая ФСБ сообщила о задержании у мыса Тарханкут на западном побережье Крыма украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041", приписанного к порту Очаков в Незалежной. Как отметили в ведомстве, траулер занимался браконьерством.

Спустя некоторое время российские пограничники задержали на траверзе Бердянска еще два украинских судна. Они следовали из Мариуполя - крупнейшего порта Незалежной на Азове. Клименко тогда назвал происходящее "кризисом в Азовском море".

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Автор: Иван Поляков30 июля 2018, 16:16

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