Украина в панике из-за дерзкой выходки Порошенко

В Незалежной паникуют из-за задержания российскими пограничниками грузовых судов в Азовском море. По словам эксперта фонда "Майдан иностранных дел" журналиста Андрея Клименко, задержаны уже более 80 кораблей.

Он отметил, что задерживаются грузовые суда, следующие в украинские порты на Азове и обратно. При этом у украинских пограничников нет достаточного количества топлива для выхода в море, кроме того, сильно опасение спровоцировать российских военнослужащих, добавил эксперт.

По его словам, последнее задержание судна российскими пограничниками произошло сегодня, 30 июля. "Потому что никто этому не сопротивляется, даже не пытается. Они имеют право", – пожаловался Клименко в своем блоге. Он отметил, что украинским пограничникам может быть страшно сталкиваться с российскими военными.

Эксперт подсчитал, что за последние несколько месяцев российские военные задержали более 80 судов, находящихся в море. Кроме того, 15 из них были задержаны с обеих сторон Керченского пролива.

На активные действия Россию спровоцировала сама Украина. 25 марта этого года Киев решился на захват российского рыболовецкого траулера "Норд" с десятью членами экипажа – все они граждане России. Капитана судна обвинили в нарушении порядка въезда на "временно оккупированную территорию Украины", пригрозив лишением свободы сроком до пяти лет. Вероятнее всего, захват российского судна был санкционирован на самом "верху", в Киеве, и одобрен главой государства Петром Порошенко.





После этого началась негласная операция по вразумлению наших юго-западных соседей. 4 мая ФСБ сообщила о задержании у мыса Тарханкут на западном побережье Крыма украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041", приписанного к порту Очаков в Незалежной. Как отметили в ведомстве, траулер занимался браконьерством.

Спустя некоторое время российские пограничники задержали на траверзе Бердянска еще два украинских судна. Они следовали из Мариуполя - крупнейшего порта Незалежной на Азове. Клименко тогда назвал происходящее "кризисом в Азовском море".