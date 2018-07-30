Лукашенко исчез после инсульта

Из Белоруссии приходят тревожные новости о состоянии здоровья Александра Лукашенко. Некоторые средства массовой информации заявили об инсульте у 63-летнего главы государства.



О серьезных проблемах со здоровьем сообщил украинский портал "ДС". В издании при этом сослались на некие источники в журналистских кругах Белоруссии, которые заявили, что после 26 июля глава государства должен был посетить Гомель, однако визит не состоялся.

При этом местные чиновники, ожидавшие президента, не получили никаких объяснений по поводу его отсутствия, отмечает портал. Вместе с тем в Гомель уже успел прибыть журналистский пул главы государства и охрана.

Официальный сайт Лукашенко сообщает, что 26 июля он провел совещание по вопросам государственной службы, а через два дня встретился с представителем китайской компании CITIC Group Чан Чжэньмином.

Пока же никаких официальных сообщений о здоровье белорусского лидера не поступало. Между тем журналисты заметили, что Лукашенко не появлялся на публике с 28 июля.

Стоит отметить, что, по данным ряда источников, в ближайшее время должна была состояться встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. О визите белорусского лидера в южную столицу России главы государств договорились неделю назад.





Между тем СМИ сообщали о достаточно напряженных отношениях президентов двух стран. Политолог Андрей Суздальцев отметил, что в ходе недавних переговоров Лукашенко попросил Путина помочь Минску в выплате внешнего долга. В ответ президент России якобы заявил, что это возможно в случае, если белорусской стороной будут предприняты конкретные шаги для дальнейшей интеграции двух стран в рамках Союзного государства.