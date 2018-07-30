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Политика

Лукашенко исчез после инсульта

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Из Белоруссии приходят тревожные новости о состоянии здоровья Александра Лукашенко. Некоторые средства массовой информации заявили об инсульте у 63-летнего главы государства.
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О серьезных проблемах со здоровьем сообщил украинский портал "ДС". В издании при этом сослались на некие источники в журналистских кругах Белоруссии, которые заявили, что после 26 июля глава государства должен был посетить Гомель, однако визит не состоялся.

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При этом местные чиновники, ожидавшие президента, не получили никаких объяснений по поводу его отсутствия, отмечает портал. Вместе с тем в Гомель уже успел прибыть журналистский пул главы государства и охрана.

Официальный сайт Лукашенко сообщает, что 26 июля он провел совещание по вопросам государственной службы, а через два дня встретился с представителем китайской компании CITIC Group Чан Чжэньмином.

Пока же никаких официальных сообщений о здоровье белорусского лидера не поступало. Между тем журналисты заметили, что Лукашенко не появлялся на публике с 28 июля.

Стоит отметить, что, по данным ряда источников, в ближайшее время должна была состояться встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. О визите белорусского лидера в южную столицу России главы государств договорились неделю назад.


Между тем СМИ сообщали о достаточно напряженных отношениях президентов двух стран. Политолог Андрей Суздальцев отметил, что в ходе недавних переговоров Лукашенко попросил Путина помочь Минску в выплате внешнего долга. В ответ президент России якобы заявил, что это возможно в случае, если белорусской стороной будут предприняты конкретные шаги для дальнейшей интеграции двух стран в рамках Союзного государства.

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Автор: Иван Поляков30 июля 2018, 16:44
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