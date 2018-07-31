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Политика

Захарова отчитала Европу за шашни с Порошенко

Мария Захарова и Петр Порошенко. Фото: Dni.Ru
Европейский союз во вторник, 31 июля, ввел санкции против компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста. Комментируя новые ограничительные меры, пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Запад преследует тех, кто занимается реализацией инфраструктурных проектов на полуострове.
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По ее словам, санкции против участвовавших в возведении моста компаний являются "подрывной политикой" против крымчан.

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Как отметила официальный представитель российского МИДа, Запад действует последовательно: поощряет тех, кто блокирует полуостров, и преследует тех, кто занимается строительством объектов инфраструктуры на его территории. Захарова напомнила об инициированной в недавнем прошлом властями Украины энергоблокаде Крыма.

Новые санкции Евросоюза направлены против организаций, занимавшихся строительством путепровода через Керченский пролив. Среди них - ООО "Стройгазмонтаж", ООО "Стройгазмонтаж-Мост", ПАО "Мостотрест" и ряд других структур.

Введенным ограничениям обрадовался президент Украины Петр Порошенко. На своей странице в социальной сети Twitter он поприветствовал решение Брюсселя и назвал возведение моста незаконным.


Между тем самих строителей санкционные конвульсии Запада не очень волнуют. В инфоцентре "Крымский мост" заявили, что новые ограничения не повлияют на реализацию инфраструктурных проектов в Крыму.

Путепровод через Керченский пролив – одно из крупнейших сооружений подобного рода в Европе. Его строительство началось после исторического воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. Первые автомобили по мосту поехали в мае этого года, когда его торжественно открыл президент Владимир Путин.


На этом реализация мегапроекта не закончена. Строители продолжают возведение железнодорожной части моста. Предполагается, что она будет сдана в эксплуатацию в течение следующего года.

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Автор: Иван Поляков31 июля 2018, 15:55
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