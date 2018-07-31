Бездельнику Януковичу крепко врезали за нытье

Спрятавшиеся в России экс-руководители Незалежной занимаются не тем, чем следовало. С критикой бывших президента Украины Виктора Януковича и главы правительства Николая Азарова выступил политолог Армен Гаспарян.



"Что делает правительство в изгнании все эти годы, помимо того, что ежедневно говорит "ганьба"?" – сокрушается аналитик. По его словам, никто из них за прошедшие годы не сделал каких-либо практических шагов и не покаялся за произошедшее.

Гаспарян напомнил, что именно при Януковиче, которого большинство считали пророссийским президентом, увеличилось количество грантов всевозможным деструктивным силам внутри страны. "Фильмы, книжки, учебные пособия", – пояснил эксперт.

Аналитик подчеркнул, что в свое время именно Партия регионов, руководимая Януковичем, решила использовать в качестве спойлера на выборах националистическую партию "Свобода". В итоге радикалы сыграли одну из важнейших ролей в ходе государственного переворота в феврале 2014 года. "Они это сделали, а теперь сидят и ноют", – высказался Гаспарян о бывших руководителях Украины в эфире радио "Вести ФМ".





Виктор Янукович занимал пост главы Незалежной с февраля 2010 по февраль 2014-го. Почти весь срок его президентства во главе правительства стоял Николай Азаров. Оба покинули Незалежную после событий февраля 2014 года, когда к власти в результате кровавого госпереворота пришли антироссийские силы.

Азаров при этом поначалу развил активную деятельность в России, создав Комитет спасения Украины. Однако за все эти годы организация не отметилась какими-либо значимыми достижениями. В прошлом году бывший премьер-министр создал правительство Незалежной в изгнании. Но и эта структура пока себя ничем не проявила.

Между тем спустя более чем четыре года после кровавой драмы на Майдане появляются новые подробности событий зимы 2014 года. Перевозивший Януковича пилот заявил в суде, что захватившие власть люди планировали физически устранить свергнутого главу государства. Показания летчика обнародовал в своем Facebook адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы Януковича.

Оказалось, что новые украинские лидеры намеревались сбить воздушное судно с Януковичем. "Для вас важная информация. Распоряжением и.о. президента вам приказано вернуться в Харьков, в случае неповиновения будет открыт огонь на поражение", – гласит расшифровка слов военного диспетчера.