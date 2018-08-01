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Политика

Трамп начал огораживать США стеной после встречи с Путиным

Фото: GLOBAL LOOK press
Американский президент Дональд Трамп объявил, что возведение стены на границе с Мексикой уже началось. Об этом он рассказал на встрече со своими сторонниками в штате Флорида. Политик подчеркнул, что возведение заграждения необходимо для безопасности границ Соединенных Штатов, отметив, что на строительство потребуются дополнительные средства.
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Как сообщил сторонникам Дональд Трамп, администрация США стремится максимально обезопасить рубежи. Одним из элементов системы станет стена на границе с Мексикой, часть которой уже строится.

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"Много людей не знают, но мы уже начали строить стену. У нас есть 1,6 миллиарда долларов, и мы начали сооружать большие участки стены, но – мы будем об этом говорить – нам нужно больше, – заявил американский лидер. – Мы будем идти на решительные действия, но мы их получим".

Президент Соединенных Штатов отметил, что особые заслуги в обеспечении безопасности границ принадлежат сотрудникам миграционно-таможенной службы и других профильных ведомств. Помочь им в охране рубежей США должна возводимая стена, подчеркнул Трамп.

Он заявил сторонникам, что республиканцы выступают за сильные границы и отсутствие преступности. "Демократы выступают за открытие границы", – сказал Трамп, подчеркнув, что политика оппонентов вызовет массивное распространение преступности. "Этого не произойдет", – заверил американский лидер.

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs

В то же время, по словам Трампа, на обеспечение обозначенных мер безопасности необходимы дополнительные средства. Он отметил, что для их выделения, возможно, придется "пойти на достаточно радикальные меры", не уточнив, о чем конкретно идет речь.

Строительство стены на границе Соединенных Штатов и Мексики было одним из главных предвыборных обещаний Трампа. Таким образом он планировал остановить незаконную иммиграцию из соседней страны. Президент США хотел построить стену на средства Мексики, однако ее руководство выступило категорически против участия в возведении заграждения.

Отметим, что к строительству стены на южной границе власти США приступили буквально через две недели после того, как Дональд Трамп встретился с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки. Переговоры двух президентов, состоявшиеся 16 июля, продолжались четыре часа. Главы государств обсудили вопросы экономического сотрудничества и двустороннего взаимодействия, а также международные проблемы.

Автор: Дмитрий Куклин1 августа 2018, 10:30

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