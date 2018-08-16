Названа новая цель России в Европе

Россия не будет атаковать Незалежную, вместо этого сосредоточившись на укреплении своего влияния в Белоруссии. Такое мнение высказал замглавы украинского Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.



"У меня такое впечатление, что даже Лукашенко (президент Белоруссии. – Прим. ред.) уже опасается этого", – сказал чиновник в интервью изданию "Апостроф". По его словам, есть много стран, которые Россия сможет "без напрягов" оккупировать.

Нет, это не государства Прибалтики, как любят стращать западных обывателей европейские и американские СМИ. На территории Литвы, Латвии и Эстонии размещены подразделения НАТО, поэтому туда Москва не сунется, полагает Гримчак.

Основная цель России – Белоруссия, уверен чиновник. По его словам, с момента распада СССР в республике мало что изменилось, но больше всего волнует языковая ситуация.

Гримчак посетовал, что абсолютное большинство граждан, в том числе сам Лукашенко, разговаривают на русском. "Белорусским владеют около 4%", – отметил замглавы украинского ведомства. А раз так – "оккупации", если она будет, никто не заметит.

Лукашенко: У нас сейчас тяжёлый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят pic.twitter.com/ZobXq0DaAx — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 августа 2018 г.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с резкой критикой в адрес России, обвинив ее в недобросовестной конкуренции и "варварстве". "Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, выполнять свои обязательства не хотят", – сказал глава братской республики в ходе посещения завода "Гомсельмаш".