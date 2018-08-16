Захлебнетесь кровью: дерзкий Киев пригрозил Москве

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак сыпет угрозами в адрес Москвы. Россия, по его словам, "захлебнется собственной кровью", если попробует атаковать Незалежную.



Заместитель министра отметил, что два года назад предсказывал наступление России на Украину и прогнозировал серьезные потери для армии Незалежной. Сегодня, по его словам, состояние Вооруженных сил Украины (ВСУ) гораздо лучше.

"Тогда я сказал, что они захлебнутся нашей и собственной кровью", – заявил чиновник в интервью изданию "Апостроф". Теперь же, уверен Гримчак, Россия в случае наступления "будет захлебываться собственной кровью".

Замминистра подчеркнул, что за прошедшие годы вооруженные силы Незалежной достигли успехов в техническом переоснащении, в войсках появилось новое оружие, да и в целом нынешняя ситуация "несравнима" с 2014 годом. Тогда, напомним, ВСУ потерпели сокрушительное поражение в Донбассе, потеряв сотни человек и множество единиц бронетехники.

В том же интервью Гримчак заявил, что Россия не собирается атаковать Незалежную, вместо этого она сосредоточится на укреплении своего влияния в Белоруссии. По его словам, абсолютное большинство граждан страны, в том числе президент, разговаривают на русском. "Белорусским владеют около 4%", – отметил замглавы украинского ведомства.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что украинская армия, несмотря на то что за четыре года стала больше в два раза, находится в глубочайшем моральном упадке.https://t.co/vEypQ77wt4 — Телеканал Царьград (@tsargradtv) 7 августа 2018 г.

На Украине периодически хвастаются мощью своей армии, но в действительности ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами, в том числе в плане дисциплины. В прошлом году главный военный прокурор страны Анатолий Матиос заявил, что за последние годы в войсках погибли или были ранены более десяти тысяч человек, причем по причинам, не связанным с боевыми действиями в Донбассе.