В Германии изменили карту России из-за Крыма

Немецкий телеканал, вещающий на ФРГ, Австрию и Швейцарию, признал Крым территорией России. В документальном фильме о Сибири была продемонстрирована карта, на которой полуостров закрашен в тот же цвет, что и вся Россия.

Премьера документальной ленты "Сплошь Сибирь" прошла на одном из крупнейших немецкоязычных телеканалов в Евросоюзе – 3Sat. В начале фильма режиссеры продемонстрировали карту России, где Крымский полуостров отмечен тем же цветом, что и остальная территория страны.

Авторы картины – известный немецкий кинодокументалист Дейв Д. Лейнс и московский корреспондент швейцарского телеканала Schweizer Fernsehen Кристоф Францен. В проморолике фильма говорится: "Увлекательное, изнурительное путешествие по абсолютной пустыне и с неопределенным результатом". Таким образом два путешественника по России охарактеризовали свою поездку.

Аудитория 3Sat составляет порядка около 200 миллионов человек. Его учредители – немецкие телеканалы ARD и ZDF.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года. США и страны Евросоюза не признали его частью нашей страны. В результате перед многими картографическими сервисами встала проблема: в составе какой страны показывать этот полуостров.

Немецкий телеканал 3Sat с аудиторией 120 миллионов зрителей признал Крым российским в документальном фильме Sibirien total («Сплошь Сибирь»). pic.twitter.com/a3hDpRlRXa — Выпускайте Кракена! (@rlz_the_kraken) 16 августа 2018 г.

Карты Google долгое время считали Крым украинским, но летом 2016 года компания вернула названия населенным пунктам республики, которые были переименованы согласно украинскому закону о декоммунизации. Воспользовавшись сервисом Google Maps, можно найти Красноперекопск, Советский, Красногвардейское и Кировское.

Единственным из мировых политиков, который не исключил признания Крыма российским, стал президент США Дональд Трамп. За несколько месяцев до встречи с Владимиром Путиным, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он сказал: "Посмотрим".

Чуть позже американский президент заявил, что ему не нравится ситуация вокруг Крыма, и свалил вину на своего предшественника. "Задолго до того, как я пришел, президент Обама позволил этому случиться. Это было в его смену, а не в мою", – отметил Трамп.

Наблюдатели утверждали, что глава Белого дома уже чуть ли не признал очевидное. Другие высказывали мнение, что окончательный вердикт на эту тему Трамп вынесет 16 июля в Хельсинки на встрече с Путиным. Однако этого так и не произошло.