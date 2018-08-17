США шокированы подлым ударом Порошенко
Компания "Мотор Сич" с Украины поставила Китаю 20 двигателей для 12 учебно-боевых самолетов JL-10. В целом контракт на 380 миллионов долларов предполагает поставку 250 авиационных двигателей.
Американские эксперты в шоке. Бывший советник комитета сената США по международным отношениям Уильям Триплетт отметил, что Киев таким образом помогает Пекину решать проблемы с производством реактивных двигателей. "По сути, украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и в то же время наносят удар в спину Военно-морскому флоту США", – констатировал Триплетт.
Как пишет The Washington Times, эксперты настаивают на том, что Вашингтон должен оказать давление на Киев и заблокировать сделку украинских оружейников.
Странно, что американцы еще не отвыкли удивляться действиям украинской стороны. Не далее как в прошлом году в центре скандала оказалось КБ "Южное". Как выяснилось, украинцы передавали ракетные технологии Северной Корее, которая, основываясь на этих разработках, делала новые ракетные двигатели.
Киев тогда выкручивался как мог. Сначала там категорически опровергли информацию – заявили, что таких двигателей на Украине не производят. Позже начали строить предположения по поводу того, как мог украинский двигатель попасть в КНДР – решили, что, возможно, через Китай. Его якобы просто кто-то "скопировал", напоминает РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп на днях подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год в объеме около 716 миллиардов долларов. Это на 3% больше, чем в бюджете-2018. На военную помощь Украине, в том числе на поставки "летальных вооружений", выделяется 250 миллионов долларов. Это на 50 миллионов больше, чем в прошлом году.
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