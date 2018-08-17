США шокированы подлым ударом Порошенко

Украинские двигатели для боевых самолетов отправляются в Китай. Киев получает помощь от Вашингтона и в то же время наносит удар в спину американскому флоту.

Компания "Мотор Сич" с Украины поставила Китаю 20 двигателей для 12 учебно-боевых самолетов JL-10. В целом контракт на 380 миллионов долларов предполагает поставку 250 авиационных двигателей.

Американские эксперты в шоке. Бывший советник комитета сената США по международным отношениям Уильям Триплетт отметил, что Киев таким образом помогает Пекину решать проблемы с производством реактивных двигателей. "По сути, украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и в то же время наносят удар в спину Военно-морскому флоту США", – констатировал Триплетт.

Как пишет The Washington Times, эксперты настаивают на том, что Вашингтон должен оказать давление на Киев и заблокировать сделку украинских оружейников.

Странно, что американцы еще не отвыкли удивляться действиям украинской стороны. Не далее как в прошлом году в центре скандала оказалось КБ "Южное". Как выяснилось, украинцы передавали ракетные технологии Северной Корее, которая, основываясь на этих разработках, делала новые ракетные двигатели.

Публикация от Спогад і сором (@spogad_i_sorom) 4 Авг 2018 в 3:19 PDT

Киев тогда выкручивался как мог. Сначала там категорически опровергли информацию – заявили, что таких двигателей на Украине не производят. Позже начали строить предположения по поводу того, как мог украинский двигатель попасть в КНДР – решили, что, возможно, через Китай. Его якобы просто кто-то "скопировал", напоминает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп на днях подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год в объеме около 716 миллиардов долларов. Это на 3% больше, чем в бюджете-2018. На военную помощь Украине, в том числе на поставки "летальных вооружений", выделяется 250 миллионов долларов. Это на 50 миллионов больше, чем в прошлом году.