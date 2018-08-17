Встревоженная Меркель наводит марафет для Путина

Ангела Меркель примет Владимира Путина в старинном дворце Мезеберг в 70 километрах от Берлина. Старинный особняк к приезду высокого гостя готовят по-особенному.

Встреча двух политиков пройдет завтра, 18 августа. Президент и канцлер планируют обсудить ситуацию на Украине и в Сирии, конфликт интересов Запада и России по вопросу строительства газопровода "Северный поток – 2" и двусторонние отношения Германии и России.

Очевидно, что конфронтация только усугубляет ситуацию, сложившуюся в мире. Видимо, для того, чтобы хоть как-то сгладить противоречия и попытаться восстановить добрые отношения с Россией, к приезду Владимира Путина во дворце Мезеберг наводят небывалый марафет – весь обслуживающий персонал работает днем и ночью.

Наняты даже садовники: расставляют зонтики от палящего солнца, орошают лужайки, равняют газон, сообщает РЕН ТВ. Место для переговоров – дворец в стиле барокко, одним из первых его владельцев значится младший брат Фридриха Великого. Сегодня постройка XVIII века – в пользовании федерального правительства и к гостям здесь избирательны.





За годы своей власти Ангела Меркель лишь немногим открывала двери этой летней резиденции. Из американских президентов здесь был только Джордж Буш – младший, французских – Жак Ширак, Николя Саркози и Эммануэль Макрон, также премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Владимир Путин станет восьмым главой государства, которого здесь примут на самом высоком уровне.

Напомним, что перед визитом в Германию Владимир Путин сделает небольшую остановку в Австрии. Президент приглашен на свадьбу министра иностранных дел этой страны Карин Кнайсль.