Володин пообщался в Анкаре с Эрдоганом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Общение состоялось после завершения работы съезда Партии справедливости и развития, созданной нынешним главой государства.

О встрече Володина и Эрдогана сообщил один из участников российской парламентской делегации, находящейся с визитом в Турции. Подробности беседы пока неизвестны.

Партия справедливости и развития – правящая партия в Турции, ее основателем является Эрдоган.

Ранее стало известно, что Россия и Турция сделали еще один шаг в наращивании двустороннего сотрудничества – Москва и Анкара планируют создать совместную парламентскую комиссию высокого уровня. О перспективах новой структуры говорили спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава парламента Турции Бинали Йылдырым.

Небольшое видео со встречи Вячеслава Володина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которая прошла сегодня в Турции pic.twitter.com/TMq1ZSlT8W — Государственная Дума (@dumagovru) 18 августа 2018 г.



На встрече также шла речь о противодействии терроризму и обеспечения региональной безопасности на парламентском уровне. Обсуждалось проведение в Тегеране до конца этого года второй Международной конференции по проблемам терроризма и межрегионального взаимодействия.

17 августа российская парламентская делегация во главе с Володиным прибыла в Анкару. Сегодня утром депутаты осмотрели ту часть здания парламента Турции, куда во время июльской попытки переворота в 2016 году попала бомба, спикер Володин возложил на это место цветы.

Развитие межпарламентского сотрудничества стало одним из приоритетов работы Госдумы VII созыва. По предложению нее спикера Вячеслава Володина в июне этого года в Москве прошел международный форум "Развитие парламентаризма". На площадке ВДНХ собрались для обсуждения глобальных проблем современности 500 законодателей из 96 стран мира.

Читайте также Депутаты обсудили и финишный этап подготовки третьего совещания спикеров парламентов стран Евразии, которое пройдет в Анталье с 8 по 11 октября 2018 года. Как писали Dni.Ru, накануне, 17 августа российская парламентская делегация во главе с Володиным прибыла в Анкару. Сегодня утром депутаты осмотрели ту часть здания парламента Турции, куда во время июльской попытки переворота в 2016 году попала бомба, спикер Володин возложил на это место цветы.

