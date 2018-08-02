Армении удалось разозлить Россию

Дело, возбужденное в отношении генерального секретаря ОДКБ Хачатурова, вызвало особое раздражение в Москве. В Кремле считают, что Армения ставит под угрозу имидж военного блока.

Судебные преследования новыми властями Армении бывших высших должностных лиц страны в целом не вызывают восторгов в Кремле. Как напомнил накануне глава МИД России Сергей Лавров, Москва в свое время выражала удовлетворение тем, что смена власти в стране прошла мирно и сторонам удалось достичь компромисса. А нынешний премьер Никол Пашинян обещал не преследовать бывших руководителей.

Однако теперь Пашинян, сам побывавший в 2010 году в тюрьме за организацию беспорядков, преследует тех, кто в то время ему противостоял – экс-президента Роберта Кочаряна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, ранее командовавшего ереванским гарнизоном. Их обвиняют по статье об узурпации государственной власти.

Кочарян содержится под арестом, к нему не пускают никого, кроме адвокатов. Хачатурова отпустили под залог. Москву особенно возмутил тот факт, что Ереван не предупредил партнеров по ОДКБ, что в отношении генсека могут быть выдвинуты обвинения, ведь его вызывали в Ереван якобы для дачи свидетельских показаний.

Как сообщили "Коммерсанту" источники в структурах Организации договора о коллективной безопасности, не исключено, что попытка очернить Хачатурова и ОДКБ в целом "инспирирована внешними силами".

В дипломатическом ведомстве Армении поспешили успокоить российскую сторону, заявив, что происходящее внутри государства не имеет никакого отношения к внешней политике. "Приоритеты страны направлены на дальнейшее укрепление и углубление армяно-российских отношений и усиление эффективности взаимодействия в рамках ОДКБ и ЕАЭС", – приводит РИА ФАН слова представителя МИД Армении Тиграна Балаяна.

��������#Лавров: #Россия как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности армянского государства. Поэтому происходящее там не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы организаций на пространстве #СНГ, в которых участвует #Армения pic.twitter.com/1kwTaQDaMk — МИД России ���� (@MID_RF) 31 июля 2018 г.

Встает вопрос, что будет с постом генсека ОДКБ. Адвокаты Хачатурова направили ходатайство армянским властям с просьбой разрешить подзащитному выезд из страны – он возглавляет международную организацию, у него есть обязанности. Однако в МИД Армении заявили, что направили в секретариат организации предложение подыскивать другую кандидатуру. А по правилам ОДКБ пост генсека сохраняется за Арменией до 2020 года.

Тем временем Россия завершила поставки оружия и военной техники в рамках первого пакета контрактов, под реализацию которых Москва в 2016 году выделила Еревану кредит в 200 миллионов долларов, напоминает Ura.ru. Второй пакет контрактов, под который Армения должна была получить еще 100 миллионов, под большим вопросом.