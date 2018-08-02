Будет больно: США нанесут сокрушительный удар по России

Соединенные Штаты собираются ввести новые санкции против России. Соответствующий законопроект в четверг, 2 августа, был представлен группой американских сенаторов. По их мнению, новые ограничения нанесут "сокрушительный" удар по Москве.



Как заявил один из авторов нормативно-правового акта, сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм, нынешний санкционный режим не удержал Россию от вмешательства в грядущие промежуточные выборы в конгресс, которые состоятся в ноябре этого года.

По словам законодателя, цель новых ограничений – вынудить Москву отказаться от вмешательства в американский избирательный процесс и кибератак против инфраструктуры Соединенных Штатов. Кроме того, полагает Грэм, санкции поспособствуют тому, что Россия выведет войска с Украины и "прекратит попытки создавать хаос в Сирии". При этом необходимо подчеркнуть, что до сих пор в Вашингтоне не было представлено ни одного доказательства указанных обвинений.

Сенатор добавил, что грядущие ограничения станут "самыми болезненными". В заявлении группы инициаторов законопроекта, куда, помимо Лидси Грэма, входят парламентарии Боб Менендес, Кори Гарднер, Бен Кардин, Джон Маккейн и Джин Шахин, сказано, что санкции затронут сферы энергетики, финансов и российского госдолга.

Предполагается, что одобрить документ законодатели могут еще до осенних выборов в американский конгресс. Как отметил глава сенатского комитета по международным делам Боб Коркер, это может быть сделано в течение ближайших двух месяцев.





Последний на сегодняшний день пакет антироссийских санкций был введен Соединенными Штатами в начале апреля этого года. В ограничительный список попали 38 российских физических и юридических лиц, Все их активы, если таковые имеются в юрисдикции США, будут заморожены. Кроме того, американским гражданам запрещается поддерживать деловые контакты с фигурантами списка.