Трампа жестко отчитали за отмену санкций против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить антироссийские санкции при соблюдении Москвой ряда условий в Сирии и на Украине. Эксперты отнеслись к словам американского лидера скептически. По их мнению, Вашингтон готов сотрудничать лишь с теми, кто безропотно исполняет его команды.



Глава Белого дома заявил, что основное условие для снятия санкций – сотрудничество России с Соединенными Штатами. В эксклюзивном интервью агентству Reuters Трамп пояснил, что это касается урегулирования кризисов на Украине и в Сирии.

Не надо придавать много значения заявлениям американского лидера в СМИ и Twitter, уверен директор НИИ политической социологии Вячеслав Смирнов. "По той причине, что под сотрудничеством он может подразумевать что угодно: от выдачи тех российских граждан, которые были обвинены в хакерских атаках на серверы Демократической партии, до сдачи донецкой и луганской автономий", – пояснил аналитик.

Он не исключил, что у главы Белого дома действительно есть намерение сотрудничать с Москвой. Однако в Вашингтоне готовы кооперироваться лишь с теми, кто выполняет их команды, сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Впрочем, снять санкции Трамп и не обещал. Он заявил, что лишь подумает об этом, если Россия будет сотрудничать с Соединенными Штатами в Сирии и на Украине. Политик подчеркнул, что у него сложились хорошие отношения с Владимиром Путиным, однако он ведет себя жестко по отношению к Москве.

«США прекращают эти несуразные ежегодные платежи»: Трамп заявил, что Штаты больше не будут выделять деньги на помощь Сирии.

Логично, ИГ разгромлен, Белые каски вывезены, кому там помогать? pic.twitter.com/5PII917JQd — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 августа 2018 г.

Стоит отметить, что на фоне тупика в двухсторонних отношениях американцы продолжают вводить все новые антироссийские санкции. Очередное их издание намечено на 22 августа.

Вашингтон введет против Москвы ограничения за якобы ее причастность к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Помимо прочего, речь идет об запрете поставок в нашу страну некоторой продукции двойного назначения и ограничения авиасообщения между двумя государствами.