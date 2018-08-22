Путин назначит президента Украины

Следующим президентом Украины станет человек Кремля. Иначе в стране начнется третий Майдан.

С таким сенсационным прогнозом выступило издание "Луга news.ru". По мнению автора статьи, взаимные обвинения кандидатов в работе на Москву стали самой продуктивной темой избирательной кампании, которая фактически началась прошлой осенью.

Не исключено, что одной из серых лошадок на выборах станет Виктор Медведчук, который пока что ничего не говорил о своих президентских амбициях.

Лидер общественного движения "Украинский выбор", который много делает для обмена пленных в Донбассе, в политике человек не новый. В разные годы он возглавлял администрацию президента Украины, был первым вице-спикером Рады, членом Высшего совета юстиции и СНБО.

Как это ни странно звучит, но Медведчук может подыграть мирным инициативам Порошенко по обмену российских граждан на режиссера Сенцова. Правда, одно дело, если обмен состоится задолго до или уже после выборов, и совсем другое, если он произойдет, скажем, накануне первого тура, а спасителем украинских заложников станет тандем двух кандидатов – Порошенко и Медведчука.

Пока считается, что рейтинг Медведчука равен 0,0%. Но это только потому, что его еще не рассматривали как претендента на главный пост страны. Известно также, что именно радикальный кандидат может всколыхнуть болото, поднять с диванов избирателей, которые отчаялись что-либо изменить своим участием в голосовании. А этот избиратель есть сегодня на востоке, юге и даже в центре Украины.

Порошенко заявил, что Путин обладает множеством сторонников среди украинских политиков, а Кремль пытается «поработить наш разум»https://t.co/Gf4TFHXmcV pic.twitter.com/fTRTxHF5gY — Лента.ру (@lentaruofficial) 22 августа 2018 г.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта. Об участии в них пока что заявила только лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Потенциальными кандидатами считаются Петр Порошенко, бизнесмен Вадим Рабинович, экс-министр обороны Анатолий Гриценко и лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко.