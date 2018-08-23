Появились данные о травме Дмитрия Медведева

Премьер-министр России получил травму во время занятий спортом. Этим и объясняется отсутствие Дмитрия Медведева на публичных мероприятиях, заявили в Белом доме.

Какую именно травму получил Дмитрий Медведев, в правительстве не уточняют – как и то, каким именно спортом занимался российский премьер. Однако в пресс-службе подтвердили, что его участие в публичных мероприятиях пока не планируется.

"Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия", – сообщили представители кабмина агентству "Интерфакс".

В последние дни СМИ взволновало неожиданное исчезновение премьер-министра. Отмечалось, что в последний раз Медведев появлялся на публике 14 августа, во время встречи с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым. А заседание правительства премьер провел 3-го числа. Обычно Медведев собирает кабмин по четвергам – но ни 16, ни 23 августа это мероприятие не состоялось.

Публикация от Дмитрий Медведев (@damedvedev) 19 Июн 2018 в 2:06 PDT

Напомним, похожая ситуация была весной 2017 года. Тогда Дмитрий Медведев так же неожиданно исчез из поля зрения общественности. Как позже выяснилось, причиной недельного отсутствия премьера стал грипп. Президент Владимир Путин шутливо пожурил министров за то, что они "не уберегли" председателя правительства.

Отметим, что отсутствие на публичных мероприятиях не помешало Дмитрию Медведеву направить поздравительную телеграмму жителям Курской области. Премьер-министр России назвал победу в Курской битве переломным моментом в истории человечества. В поздравительной телеграмме в связи с 75-летием победы в сражении он подчеркнул, что день 23 августа 1943 года стал переломным моментом в истории человечества.