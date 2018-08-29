Телеобращение Путина о пенсии

Президент России в полдень 29 августа вышел в эфир. Телеобращение Владимира Путина было посвящено совершенствованию пенсионного законодательства.

Глава государства анонсировал выступление по телевидению во время совещания в Омске. Президент заявил, что нужно осторожно подходить к решению вопроса о пенсиях, и пообещал разъяснить свою позицию в ближайшее время.

Телеобращение Путина началось ровно в 12:00. Трансляция мероприятия велась на ведущих федеральных каналах страны. Подробности – в материале Dni.Ru.