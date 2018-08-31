Обиженный Трамп угрожает выходом из ВТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает выхода страны из ВТО. Кроме того, американский лидер рассказал, в каком случае она останется в организации.

Трамп посетовал на то, что с США в организации "плохо обращаются", передает телеканал "360". По его словам, для сохранения сотрудничества ей нужно измениться к лучшему, пишет НСН. Напомним, что 29 августа Вашингтон запросил ВТО о проведении консультаций с Россией из-за ввода пошлин на американские товары.