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Политика

Сачок Лукашенко отказался ехать к Путину

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Президент Белоруссии Александр Лукашенко еще 23 июля получил от главы российского государства Владимира Путина предложение о встрече, однако не спешит встречаться с коллегой, пишет Naviny.by. По мнению издания, проблема может быть в том, что Москва поставила перед Минском ряд серьезных вопросов, ответ на которые Лукашенко стремится оттянуть на как можно более долгий срок.
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Издание отмечает, что в былые времена Лукашенко постоянно "подкарауливал" Путина и стремился с ним встретиться. Однако сейчас белорусский лидер с головой погрузился в сельскохозяйственную рутину, что может показаться подозрительным.

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Говоря о возможных причинах оттягивания встречи, Naviny.by напоминает о точке зрения российского политолога Андрея Суздальцева. Эксперт заявил, что Лукашенко избегает встречи с Путиным из-за неудобных вопросов, которые Москва последнее время все чаще ставит перед Минском.

Это и формат Союзного государства России и Белоруссии, и другие интеграционные проекты, которые в их нынешнем виде выгодны Минску, однако не устраивают Москву. Путин хочет обсудить эти темы с Лукашенко, однако тот уклоняется от встречи, поскольку, уверен аналитик, белорусскому лидеру просто нечего ответить российскому коллеге.

Издание также приводит точку зрения главы аналитического проекта Belarus Security Blog Андрея Поротникова. Он утверждает, что Москва за последнее время резко активизировалась в отношении Минска, стремясь укрепить интеграционные проекты двух стран и не допустить ухода Белоруссии под крыло Запада.


По мнению эксперта, в пользу России играют несколько факторов. Во-первых, на Западе Лукашенко пока принимать не хотят. В частности, из-за несговорчивости последнего по вопросам прав человека и смертной казни. Во-вторых, экономическая ситуация в Белоруссии непростая, реформы в этой сфере давно назрели, при этом экспорт республики на 40% ориентирован на Россию.

Кроме того, Поротников указывает на "крайне низкий" уровень рейтинга Лукашенко. По словам эксперта, в Белоруссии гораздо популярнее Путин.

Напомним, что на днях в СМИ распространились слухи об инсульте у белорусского лидера. Их подогревало долгое отсутствие президента на публике. В его пресс-службе подобные домыслы опровергли, а позже перед камерами появился и сам Лукашенко: он провел встречу с главой Минского облисполкома Анатолием Исаченко.

Автор: Иван Поляков6 августа 2018, 11:30
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