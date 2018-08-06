Грузия ответила на грозное предупреждение России

Председатель комитета по евроинтеграции в парламенте Грузии Тамар Хулордава ответила на предупреждение премьер-министра России Дмитрия Медведева о негативных последствиях вступления страны в НАТО, указав на "народный выбор". Советник грузинского президента Георгия Маргвелашвили Тенгиз Пхаладзе подчеркнул, что Тбилиси всеми силами пытаются как можно скорее попасть в Североатлантический альянс.



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