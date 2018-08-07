Киев оправдался за неожиданное исчезновение Порошенко
Президент Украины Порошенко с 29 июля по 5 августа находился в частной поездке в Евросоюз, где провел ряд встреч, сообщает Russia Today. Таким образом, администрация лидера Незалежной отреагировала на информацию о его исчезновении.
В Киеве подчеркнули, что Порошенко не потратил ни копейки из государственного бюджета на поездку. По словам политиков, все расходы он оплатил со своего собственного счета.
Кроме того, были опровергнуты данные о том, что украинский президент ездил отдыхать в Испанию. Однако при этом не уточнили, в какую именно страну отправлялся Порошенко.
Ранее сообщалось, что украинский президент отсутствовал на рабочем месте с 30 июля по неизвестной причине. Последний раз его видели 29 июля, на мероприятиях, посвященных годовщине крещения Киевской Руси.
При этом некоторые источники сообщили, что Порошенко видели в киевском ресторане. При этом двери зала, в котором трапезничал украинский президент, были открыты. По словам политтехнологов Незалежной, это говорило о том, что Порошенко якобы не скрывал своего местонахождения.
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