Парламентские слушания по пенсионной системе станут общественными

Новости Украины Интриги Трампа Новости Крыма Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Появились подробности родов Леры Кудрявцевой
"При мне на сцену он не выйдет": министр культуры запретил концерты Киркорова
Похудевшая Степаненко подала на развод и потребовала миллиард
Звезда ТНТ сбрила роскошные волосы из-за рака
Повзрослевший сын Королевой затмил голого Тарзана
В семье Чумакова произошла трагедия
партнеры
Вторник 7 августа
Лента новостей
21:10
"Ударил кулаком в лицо": бывшая жена Гуфа рассказала о жестоком нападении
20:57
Жителя Татарстана обвинили в жестоком убийстве дочери
20:39
Шейк ухватилась за ягодицы Купера на глазах у изумленных папарацци
20:38
В Тюмени ребенок попал под машину во дворе дома
20:30
Юный рыбак напал на старшего товарища с ножом
19:59
Подробности о состоянии избитого в Москве известного актера
19:45
Что построено в Москве в 2018 году
19:38
Напротив мэрии Омска сбили сотрудника Росгвардии
19:20
Шепелев разоблачил сына Рудковской на детекторе лжи
18:47
Создано эффективное лекарство против старения
18:05
Мороз по коже: беременная Собчак страшно воет по ночам
17:45
Как хакеры воруют пароли
17:42
Положение униженного Жигунова резко ухудшилось
17:19
Названа дата повышения тарифов ЖКХ из-за увеличения НДС
17:10
Раскатала губу: адвокат поражен непомерной алчностью разводящейся Степаненко
17:08
Полуторогодовалый ребенок выжил после падения из окна
17:03
Грозит крахом: депутат Рады оценил закрытие границы с Россией
16:54
Названы регионы России с наибольшей детской заболеваемостью
16:45
Российский спортсмен спас случайного прохожего
16:44
Участнице "Дома-2" накануне свадьбы отрезали огромную грудь
16:41
Рецепт кус-куса по-тунисски
16:38
Обиженные гости задушили жителя Уфы в собственной квартире
16:18
Сестры Хачатурян убили отца-насильника из-за 15 тысяч
16:10
Что годы сделали с Ротару
16:08
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой
15:59
Звезда "Кармелиты" вышла замуж за бывшего Ольги Арнтгольц
15:49
В московском метро год пролежал труп
15:39
Бросил трубку: Порошенко странно оправдался за отдых в Испании
15:27
"Совсем рехнулась": звезда "Дома-2" выходит замуж за незнакомца
15:26
"Прикован к аппарату": помощница о больном Жукове
15:23
В Подмосковье буйная продавщица накинулась на покупателя
14:59
Кандидатки на звание "Мисс Бум-Бум" показали прелести
14:52
Долгий сон оказался смертельно опасным
14:29
"В таких условиях?": скромная свадьба певицы Бьянки вызвала пересуды
14:28
Оставили у воды: Костенко и Тарасов подвергли новорожденную дочь опасности
14:20
"Боюсь, что стошнит": Рапунцель из "Дома-2" отказалась ласкать ненасытного любовника
14:19
Глюк’oZу без сосков растерзали за фотошоп
14:14
Звезда фильма "Возвращение Мухтара" скончалась после долгой болезни
13:58
Умер мультипликатор "Каникул в Простоквашино"
13:27
"Старик не в себе": Панин и другие звезды о разводе Петросяна
13:24
Цымбалюк-Романовская влезла в скандальный развод Петросяна и Степаненко
13:20
Сбежавшую из России Медведеву побили на льду
13:18
Известного актера жестоко избили в центре Москвы
12:57
Сексуальная Самбурская развлеклась с огурцами (видео)
12:34
Безжалостные сестры-убийцы просятся на волю
12:23
82-летний Джигарханян рвется в бой с Цымбалюк-Романовской
12:11
У помощницы Петросяна обнаружили элитную недвижимость
12:08
Женщина требует ребенка после секса с призраком
12:05
Миф об эволюции человека разгромили в пух и прах
12:04
Какие ремонтные работы нужно успеть сделать летом
12:00
Infiniti Q60s: cон в летнюю ночь
11:38
"У Вас – рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза
11:20
Рудковская в короткой юбке сверкнула нижним бельем
11:16
В столичном ресторане подают сет из овощей за 8 тысяч рублей
11:11
Россиян перепугали резким подорожанием колбасы
11:11
Обнаглевший Смолов после аварии пошел под суд
11:00
Экспериментальная сцена Skolkovo Jazz Science – разнообразие джазовых стилей и направлений
10:52
Тимошенко назвала последнюю надежду Украины
10:46
Ржавеют на глазах: какие машины нельзя покупать с рук
10:34
"Подлая, мелочная, жадная": подруга возмутила откровениями о Степаненко
10:33
Гузеева грязно выругалась из-за кольца в интимном месте дочки
10:22
Страшный пожар унес жизни троих детей
10:08
"Смертоносная теплица" уничтожает человечество
09:40
"Наездница на лице": какая поза в сексе сводит женщин с ума
09:34
Муж Степаненко обвел вокруг пальца экспертов
09:30
Перенес утрату и женился: роскошная жизнь пенсионера Януковича в России
09:28
Народного артиста Бортника срочно доставили в больницу
09:14
Суперзвезда Лобода удивила новым клипом (видео)
08:46
На западе Москвы перевернулся КамАЗ
08:36
"Таня беременна": соседи о молодой любовнице Петросяна
08:34
Знаменитый актер заявил об уходе
08:15
Входящие звонки в роуминге по России станут бесплатными
08:00
"Почта России" начнет выдавать посылки без паспорта
22:11
Решетову с выпадающей грудью заподозрили в неудачной пластике
22:00
Обида и злость: почему Степаненко хочет уничтожить Петросяна
21:44
Из пруда под Краснодаром выловили тело с грузом на ногах
21:42
Ани Лорак сбежала после скандала с изменой
21:33
Водитель снял на видео загадочную аварию на трассе "Дон"
21:21
Житель Тюмени попал в больницу после укуса гадюки
21:08
Началова в откровенном купальнике побила прикрытую Валерию
21:04
Нужно уже сейчас начать создавать благоприятные условия для развития цифровой экономики
20:37
Кто виновен в гибели российских журналистов в ЦАР
20:31
"Очередная неумная шутка": известный певец оценил развод Петросяна и Степаненко
20:19
Дама на иномарке остановила поезда в Ростове-на-Дону
20:02
"Хоть на дом приеду!": пенсионерка Пугачева предлагает себя за 24 миллиона
19:23
"Делай аборт!": Шепелев разобрался с любовницей-шантажисткой
19:08
Порошенко подложил свинью украинцам
19:01
Врачи будут лечить Жукова всю жизнь
18:54
В Нижнем Новгороде "Газель" с картофелем протаранила грузовик
18:42
"Огонь!": известная певица поразила сексуальным телом в бикини
18:32
Пассажиры пожаловались на странный коллапс в метро Москвы
18:22
Водитель с сердечным приступом устроил ДТП в Омске
18:05
Актриса Анна Соколова работала на износ перед смертью
17:55
В Волгограде машина сбила мужчину с трехлетним ребенком на руках
17:50
В Италии после мощного взрыва рухнул мост (видео)
17:43
Сестра отвернулась от Екатерины Шавриной после трагедии
17:42
Самое интересное на фестивале Geek Picnic
17:37
Провернул в мясорубке и смыл фарш в унитаз: житель Перми жестоко расправился с любовницей
17:17
На Балтфлот поставляли некачественную говядину
17:15
Тоскующая Орлова показала фото с покойной Фриске
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Душераздирающие снимки потерявшей рассудок Тереховой
"Таня беременна": соседи о молодой любовнице Петросяна
"Подлая, мелочная, жадная": подруга возмутила откровениями о Степаненко
Непробиваемая Пугачева жестко ответила на оскорбления
"Требует все": Степаненко нанесла неожиданный удар Петросяну
"Хоть на дом приеду!": пенсионерка Пугачева предлагает себя за 24 миллиона
Политика

Парламентские слушания по пенсионной системе станут общественными

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Госдума расширит формат парламентских слушаний по проекту пенсионных изменений, рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. В мероприятии, которое запланировано на 21 августа, примут участие не только депутаты, но и члены общественных организаций, эксперты, представители деловых сообществ и регионов.
прочитано 450 раз

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о решении изменения формата парламентских слушателей по итогам рабочего совещания по их подготовке. Это решение он объяснил большим запросом со стороны представителей гражданского и экспертного сообщества. "В этой связи более половины участников будут представлены членами общественных организаций, экспертами, деловым сообществом, представителями субъектов России", – подчеркнул председатель Госдумы.

ПО ТЕМЕ

Госдума проведет слушания по настройке пенсионной системы

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Вячеслав Володин напомнил о важности рассматриваемого законопроекта о пенсионных изменений и отметил, что в связи с этим необходимо всесторонне обсудить его до второго чтения. Эта работа ведется. "Депутаты сейчас активно встречаются со своими избирателями. Обмен мнениями продолжается и с экспертным сообществом", – цитирует ТАСС спикера нижней палаты парламента.

Обобщить собранные данные поможет встреча в Госдуме. "В ходе парламентских общественных слушаний нам необходимо обсудить различные взгляды, подходы к решению вопросов и предложения, чтобы в итоге выйти на принятие качественного законопроекта", – подчеркнул председатель нижней палаты парламента.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Отметим, в Госдуме седьмого созыва вошло в практику устраивать большие парламентские слушания под председательством спикера по обсуждению наиболее значимых и обсуждаемых законопроектов. В их число вошла и предложенная правительством инициатива о совершенствовании пенсионного законодательства.

Реализация предусмотренных документом мер позволит создать условия для повышения уровня пенсий, а также для ежегодной индексации выплат выше уровня инфляции. Вячеслав Володин подчеркнул, что целью изменений должно стать реальное повышение уровня жизни граждан.

7 августа 2018, 19:15

Политика

Медведев объяснил решение остановить разгром Грузии
Киев оправдался за неожиданное исчезновение Порошенко
Трампу подобрали преемника после шашней с Путиным
Почему не согласовал: Киев бесится из-за Путина в Крыму

Шоу-бизнес

Шейк ухватилась за ягодицы Купера на глазах у изумленных папарацци
"Сбавь обороты": Лобачевой посоветовали молчать об убийстве Марьянова
Подробности о состоянии избитого в Москве известного актера
Шепелев разоблачил сына Рудковской на детекторе лжи

Проишествия

Известного актера жестоко избили в центре Москвы
Безжалостные сестры-убийцы просятся на волю
У известного ведущего начались серьезные проблемы с памятью после аварии
Зарезавшие насильника Хачатуряна сестры сходят с ума в одиночке

Lifestyle

Народного артиста Бортника срочно доставили в больницу
Машков стал миллиардером
Коллеги скорбят о звезде "Вокзала для двоих"
Добронравов намекнул на продолжение сериала "Сваты"
Шоу-бизнес

Душераздирающие снимки потерявшей рассудок Тереховой

В 75-летней актрисе невозможно узнать былую красавицу
Шоу-бизнес

Владимир Винокур убит горем

Артист сообщил грустную новость
Шоу-бизнес

"Подлая, мелочная, жадная": подруга возмутила откровениями о Степаненко

Подробности личной жизни юмористов
Происшествия

Известного актера жестоко избили в центре Москвы

Актер получил черепно-мозговую травму

Гороскоп

Тяжелая болезнь открыла глаза Борису Моисееву
Врачи будут лечить Жукова всю жизнь
Астрологический прогноз с 6 по 12 августа 2018 года
Шоу "Давай поженимся!" останется без одной ведущей

Фоторепортажи

Что годы сделали с Ротару
Кандидатки на звание "Мисс Бум-Бум" показали прелести
Звезда "Дома-2" превратилась в свинку после неудачной пластики
Названы самые красивые брюнетки в истории

Спорт

Сбежавшую из России Медведеву побили на льду
Обнаглевший Смолов после аварии пошел под суд
Призер Олимпиады отказалась выступать за Россию
Шокирующие детали тайной жизни тренера Тутберидзе

Регионы

Актриса Анна Соколова работала на износ перед смертью
Провернул в мясорубке и смыл фарш в унитаз: житель Перми жестоко расправился с любовницей
Россиянин лишился пениса из-за чипа инопланетян
Трещины на Крымском мосту заклеят скотчем
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru