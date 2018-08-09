США одним махом убили все старания Путина

Ввод Вашингтоном новых санкций против Москвы сводит на нет итоги встречи президентов России и США в Хельсинки. Шаги американской стороны продиктованы желанием сдержать развитие нашей страны.

Действия американской администрации, без сомнения, приведут к дальнейшему ухудшению отношений двух стран. Да и то немногое, что уже было достигнуто, свелось к нулю.

"Все позитивные моменты, которые наметились после встречи двух президентов в Хельсинки, естественно, будут практически полностью нивелированы", – считает руководитель Центра военно-политических исследований РАН Владимир Батюк. Эксперт подчеркнул, что негативные последствия действий американской администрации крайне затруднят дальнейший диалог между Россией и США.

В целом же действия Вашингтона продиктованы желанием подрезать крылья Москве, уверен первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. "Причина банальная – они пытаются сдержать развитие России. Американцы понимают, что наша страна разворачивает сейчас крылья. Россия на подъеме, и может стать мощнейшим конкурентом и экономическим, и военным. Поэтому любой ценой пытаются нас сдержать", – отметил сенатор.

Джабаров добавил: в России давно поняли, что в США партнеров нет. Американцы занимаются недостойной конкуренцией. Вашингтон использует самые разные рычаги, чтобы выдавить Москву с энергетических рынков, с рынков товаров и услуг. "Но это же бесполезно. Историю они, видимо, плохо учат. Пусть почитают, к чему приводили санкции против России", – приводит слова сенатора RT.

Публикация от @news_online2018 9 Авг 2018 в 12:49 PDT

По последним данным, новость о введении санкций Вашингтоном вызвала падение акций российских банков и компании "Аэрофлот". О введении новых ограничительных мер в отношении России Госдепартамент США объявил 8 августа. Первый пакет предусматривает запрет на поставку в Россию продукции двойного назначения – он вступит в силу через 15 дней.

Второй пакет могут ввести через 90 дней. Он включает в себя снижение уровня дипотношений, почти полное прекращение американского экспорта и запрет на полеты в США российского авиаперевозчика.