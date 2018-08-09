Злой и завистливый: Москва осадила брехуна Порошенко

Фантомные боли от потери Крыма продолжают преследовать украинское руководство. Президент Незалежной Петр Порошенко поручил подготовить очередную резолюцию в ООН о ситуации на полуострове, попутно обвинив Россию в нарушении прав крымских татар. В Москве к подобным телодвижениям отнеслись философски, назвав их проявлением зависти и злобы.

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