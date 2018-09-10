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Политика

Единороссы показали достойный результат на выборах

Фото: er.ru
"Единая Россия" показала достойный результат на выборах в единый день голосования, 9 сентября. По словам председателя "ЕР", премьер-министра Дмитрия Медведева, партия выступила стабильно и сохранила лидерство практически во всех законодательных собраниях регионов, где проходило голосование.
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"Об этом свидетельствуют предварительные данные предварительных исследований, данные экзитполов, а где-то уже и данные, которые связаны с подсчетом, уже проведенным избирательными комиссиями", – сказал председатель правительства.

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Он отметил, что успешно выступили кандидаты на высшие должности в субъектах Федерации, которых выдвинула и поддержала "Единая Россия". "Результаты, естественно, будут подтверждены уже в ходе окончательного подсчета поданных голосов", – добавил Медведев.

В частности, премьер-министр отметил результат мэра Москвы Сергея Собянина. "По данным экзитполов, Сергей Семенович также лидирует. Надеюсь, все это завершится очень серьезной, уверенной победой", – сказал председатель правительства. По данным на утро 10 сентября, действующий градоначальник лидирует с большим отрывом от других кандидатов, набирая около 70% голосов избирателей.

Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Единый день голосования проходил в минувшее воскресенье, 9 сентября. В 26 субъектах Федерации выбирали высших должностных лиц, в 16 – депутатов региональных законодательных собраний.

В 12 субъектах граждане голосовали за кандидатуры в депутаты административных центров, в восьми – за глав административных центров. Кроме того, состоялись 15 кампаний по выборам в органы местного самоуправления (более 23 тысяч мандатов), а также досрочные выборы семи депутатов Госдумы.

Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Так, в Саратове большинство голосов на довыборы в нижнюю палату получил кандидат от "Единой России", журналист Евгений Примаков. "Надо отметить, что ни одной жалобы со стороны избирателей не поступило", – рассказал секретарь саратовского регионального отделения партии Иван Кузьмин.

Хорошие результаты единороссы продемонстрировали и в остальных субъектах Федерации. Губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил, что на многих территориях региона партия получила более 50% голосов избирателей. В свою очередь власти Владимирской области отметили существенно повысившуюся по сравнению с прошлыми выборами явку.

Автор: Иван Поляков10 сентября 2018, 09:36

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