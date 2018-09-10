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Политика

Как Госдума будет работать в осеннюю сессию

Фото: vk.com/duma
Уже в этот вторник Госдума проведет первое пленарное заседание осенней сессии 2018 года. В ближайшие месяцы депутатам предстоит рассмотреть ряд важных нормативно-правовых актов, затрагивающих большое число граждан. Они касаются совершенствования пенсионной системы, поправок в Уголовный и Административный кодексы и многого другого. Продолжится и разбор законодательных завалов – документов, доставшихся седьмой Госдуме от прошлых созывов.  

Продолжение: Володин поздравил новоизбранных депутатов Госдумы
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Фактически осенняя сессия уже началась: с 27 августа в течение двух недель депутаты работали в регионах. Согласно принятому в конце весенней сессии решению, законодатели будут находиться в своих округах также в первую неделю октября, с 29 октября по 4 ноября, с 26 ноября по 2 декабря. Завершится осенняя сессия региональной неделей с 24 по 31 декабря.  

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Все остальное время парламентарии будут трудиться на Охотном Ряду. В графике законодателей произошли изменения: теперь количество пленарных заседаний увеличивается с двух до трех – по вторникам, средам и четвергам. Проходить они будут с 10:00 до 14:00 без обедов. Благодаря этому депутаты смогут уже в середине четверга разъезжаться в регионы для нескольких полноценных дней работы с избирателями.  

С соответствующим предложением в конце весенней сессии выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По словам председателя нижней палаты, изменения помогут повысить эффективность депутатской работы, сделать ее динамичнее и организованнее.

Вячеслав Володин. Фото: vk.com/duma

Вообще, интенсификация законодательного процесса – одна из отличительных черт в стиле работы седьмой Думы. Осенняя сессия – 2018 примечательна тем, что по ее окончании пройдет ровно половина срока работы нынешнего состава нижней палаты.  

За это время благодаря инициативам спикера законодатели серьезно подтянули дисциплину, стали активно привлекать к обсуждению экспертное сообщество, а также простых граждан по актуальным для них вопросам. Еще один немаловажный аспект деятельности седьмой Думы – разбор законодательных завалов.  

Когда нынешний депутатский корпус только начинал работать, в недрах Госдумы скопилось колоссальное количество нормативно-правовых актов от прошлых созывов – более двух тысяч документов. Парламентарии, засучив рукава, принялись активно их разбирать. В итоге за прошедшие два года удалось снизить количество таких законопроектов до 55. 

Фото: vk.com/duma

В целом, включая нормативно-правовые акты от прошлых созывов, на рассмотрении Госдумы находятся 1104 законопроекта, отмечает издание "Политаналитика". Из них порядка 400 проходят стадию предварительного рассмотрения, по 468 состоится первое чтение, 241 документ ждет второе чтение, а три законопроекта пройдут окончательное, третье чтение. С учетом того, что Госдума седьмого созыва ведет активную деятельность по повышению качества законопроектов, тщательно прорабатывая каждый нормативно-правовой акт, нет сомнений, что работы у депутатов до Нового года непочатый край. 

Несомненным приоритетом новой сессии нижней палаты станет совершенствование пенсионной системы. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении 19 июля. После этого начался сбор поправок к документу. В августе прошли широкие парламентские слушания с участием представителей правительства, экспертного и бизнес-сообществ. По итогам дискуссий была создана рабочая группа, которая провела первое заседание в конце августа.  

Фото: vk.com/duma

В формирование концепции законопроекта свою лепту внес и президент. Глава государства озвучил свои предложения в телеобращении к гражданам, а после оформил их в качестве поправок и направил на рассмотрение в Госдуму. Инициативы президента уже получили профильные комитеты нижней палаты, а 12 августа, то есть уже в эту среду, их обсудит рабочая группа по совершенствованию пенсионной системы. "К этому времени председатели комитетов должны будут представить график рассмотрения внесенных поправок", – сказал ранее Вячеслав Володин. 

Также парламентарии продолжат рассмотрение вопроса о внесении в отечественное законодательство понятия "самозанятые граждане". К их числу относятся репетиторы, няни и другие фрилансеры, которые не зарегистрированы в качестве предпринимателей, однако получают деньги за свой труд.  

Правовой статус "самозанятых" депутаты закрепили в Гражданском кодексе в июле. Соответствующая работа велась по поручению президента. Благодаря этому российские граждане смогут заниматься некоторыми видами предпринимательской деятельности без оформления в качестве индивидуального предпринимателя и не регистрируя юридическое лицо. 

Вячеслав Володин. Фото: vk.com/duma

Также продолжится работа по ужесточению наказания для педофилов. В начале июля депутаты одобрили законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы для лиц, совершивших преступление против половой неприкосновенности малолетнего.  

Не менее важные и актуальные темы – упрощение натурализации в России для некоторых категорий иностранных граждан, работа над Госпрограммой переселения соотечественников, создание благоприятных условий для развития молодежи, о необходимости чего говорил президент. 

Кроме того, парламентарии продолжат рассматривать законопроект, разрешающий родственникам навещать близких в реанимации. Планируется также внести изменения в закон о торговле в части запрета на возврат непроданных товаров поставщикам. При рассмотрении всех этих нормативно-правовых актов Госдуме необходимо будет учесть мнения каждой из сторон, соблюсти интересы всех, кого затронут обсуждаемые изменения.  

Фото: vk.com/duma

Напомним, прошлую, весеннюю сессию депутаты завершили в конце июля. Как отметил Вячеслав Володин, она была самой продолжительной с 1999 года. За почти семь месяцев законодатели провели 48 заседаний – это рекорд за все время новейшей истории Госдумы. Также было проведено 13 дополнительных пленарных заседаний. 

Помимо прочего, нижней палате удалось реализовать значительную часть послания президента: из 67 законов приняты 44 документа. Кроме того, депутаты продолжали разбирать законодательные завалы. Было рассмотрено 1965 инициатив, оставшихся от прошлых созывов. Было принято 279 федеральных законов. 

Автор: Иван Поляков10 сентября 2018, 13:10

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