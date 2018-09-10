Порошенко поймали на подготовке терактов в России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Смоленской области члена запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" ("ИГ"). Мужчина по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) должен был ликвидировать одного из лидеров самопровозглашенной Донецкой республики.



Задержанным оказался уроженец Республики Дагестан Меджид Магомедов, сообщает РИА Новости. На допросе он заявил, что спецслужбы Незалежной снабжают боевиков "ИГ" оружием для организации терактов на территории России.

Как выяснилось, в начале этого года задержанный побывал на Украине, где с представителями исламистов решал вопросы о поставке оружия бандитскому подполью на Северном Кавказе. "Они познакомили его с представителями Службы безопасности Украины и "Правого сектора" (запрещенная в России экстремистская организация. – Прим. ред.)", – заявили в ФСБ.

Магомедов был задержан в момент подготовки преступления. У него изъяли самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте, пистолет с глушителем и боеприпасы.

Напомним, что в конце августа при взрыве в центре Донецка был убит глава ДНР Александр Захарченко. Власти самопровозглашенной республики обвинили в организации теракта украинские власти.

Барселона.



"Александр Захарченко - Глава Донецкой Народной Республики. Убит террористами." pic.twitter.com/Q3i67bngaG — Mara Sagidguseynova (@MSagidguseynova) 2 сентября 2018 г.

До этого к террористической деятельности официальный Киев призывал бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко. В интервью одному из телеканалов он заявил, что между Россией и Украиной идет война, а раз так – руководству Незалежной необходимо бороться с "российской агрессией" любыми доступными методами. "На каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, должны по две взлетать в Таганроге или Москве", – заявил он.