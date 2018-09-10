Москва поставила на место обезумевшего Трампа
Парламентарий осудил доносящиеся из Соединенных Штатов резкие высказывания и угрозы в адрес России. "Если будет хоть один пострадавший со стороны нашего подразделения – мало не покажется тому, кто нанесет этот удар", - предупредил Швыткин.
Он предостерег горячие головы в Вашингтоне от такого безрассудного шага. "Посоветовал бы принять им горячий душ, прежде чем принимать решения такого рода", – сказал законодатель в эфире НСН.
Ранее несколько западных СМИ сообщили, что президент Сирии Башар Асад готовит применение химоружия в провинции Идлиб – последнем оплоте вооруженной оппозиции. В Вашингтоне не исключили возможность атаки арабской республики в случае, если Дамаск использует отравляющие вещества против оппонентов.
Юрий Швыткин уверен: президент Сирии на применение химического оружия не пойдет. "Башар Асад не самоубийца, чтобы отдавать такие приказы, не боясь смертоубийства со стороны стран западной коалиции, а боясь своего народа", – сказал законодатель.
Старик твиттлер все никак не угомонится, угрожает ударить по российским войскам в Сирии. Интересно, это уже старческий маразм или все еще подростковая задиристость, помноженная на максимализм?— Константин Симонов (@ich_Mitra) 10 сентября 2018 г.
Стоит отметить, что за последние пару лет США и их союзники дважды атаковали Сирию. Оба акта агрессии происходили после сообщений в западных СМИ о применении войсками Башара Асада химического оружия. В обоих случаях никаких доказательств представлено не было.
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