Госдума наращивает международное сотрудничество

В осеннюю сессию Госдума уделит большое внимание развитию межпарламентских связей с зарубежными странами. Международная повестка обещает быть большой, сказал на открытии сессии спикер палаты Вячеслав Володин.

Глава Думы напомнил, что уже принято решение активизировать свою деятельность на межпарламентском направлении по линии фракций, комитетов и вице-спикеров. Должен быть сформирован не только план поездок, но и предложения по решению задач в интересах России и ее граждан, указал Володин.

"Осенью Парламентская Ассамблея Совета Европы будет рассматривать вопрос о полномочиях национальных делегаций. От его решения зависит наше участие в работе ПАСЕ", – сказал глава палаты.

Все последние годы Россия настаивала на внесении в регламент ПАСЕ норм, которые бы не допускали лишения прав национальных делегаций, и в этом ее поддержали парламенты большинства стран Совета Европы. Теперь все зависит от решения ПАСЕ.





"Надеемся, что разум возобладает, и базовые принципы парламентаризма будут защищены и дадут возможность национальным делегациям высказывать свою точку зрения, никто их не будет лишать права голоса или иным образом дискриминировать по политическому принципу", – выразил надежду Вячеслав Володин.

ПАСЕ – это то место, где должна идти дискуссия и звучать разные точки зрения.

Развитие межпарламентского сотрудничества стало одним из приоритетов работы Госдумы VII созыва. По предложению ее спикера Вячеслава Володина в июне этого года в Москве прошел международный форум "Развитие парламентаризма". На площадке ВДНХ собрались для обсуждения глобальных проблем современности 500 законодателей из 96 стран мира.





Из последних событий международной повестки стоит отметить визит Вячеслава Володина в Турцию и поездка большой иранской парламентской делегации в Россию. На прошлой неделе в Волгограде прошло первое первое заседание межпарламентской комиссии двух стран.



Сегодня, 11 сентября, начала работу осенняя сессия Госдумы, ее открыл спикер палаты Вячеслав Володин. Обращаясь к депутатам, он сказал, что сессия будет короткой, но чрезвычайно важной: именно этой осенью предстоит принять пакет законов, которые сделают пенсионную систему в России более эффективной.

Осенняя сессия она завершится региональной неделей с 24 по 31 декабря. В графике работы депутатов произошли изменения: количество пленарных заседаний увеличивается с двух до трех – по вторникам, средам и четвергам. Проходить они будут с 10:00 до 14:00 без перерыва.



