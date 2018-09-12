Готового напасть на Россию Порошенко поставили на место

Усилия Украины по наращиванию боевого присутствия в Азовском море являются предвыборной агитацией. Такого мнения придерживается член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков. По его словам, милитаристская активность Киева в регионе связана с приближающимися парламентскими и президентскими выборами.



прочитано 1009 раз