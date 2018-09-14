Порошенко готовит официальный визит в Крым

Петр Порошенко продолжает мечтать о Крыме. В следующем году он планирует встретиться там с европейскими политиками и бизнесменами.

Президент Украины грезит о возвращении Крыма. На 15-ой ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве Порошенко пообещал, что 16-ая встреча пройдет уже в Крыму.

Лидер Незалежной в очередной раз пожаловался на российскую агрессию, в условиях которой приходится жить Украине. Порошенко выразил надежду, что силы НАТО помогут ему. "У меня как у президента и у Украины нет никаких сомнений в способности альянса победить этот кризис и выйти из него более сильными", – приводит РИА ФАН слова Порошенко.

Форум "Ялтинской европейской стратегии", на котором политики и предприниматели обсуждают развитие Украины и ее сотрудничество с другими странами, проводится ежегодно с 2004 года. В украинский период Крыма конференция проводилась в Ливадийском дворце, после воссоединения Крыма с Россией ее перенесли в Киев, оставив в названии "Ялтинская".

За последние четыре года какими только способами Украина не планировала вернуть себе Крым. Несколько месяцев назад появилась информация, что боевые украинские водолазы готовят атаку на Крым. Цель – устроить на территории республики диверсии, а в перспективе – вернуть ее в лоно Незалежной.

Между тем в России серьезно относятся к угрозам военного и диверсионного направлений в отношении Крыма. В июле 2018 года факт их существования признал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. На совещании в Севастополе он заявил, что важнейшие объекты в Крыму недостаточно защищены от террористов.