Наглый Кучма предъявил Трампу нелепое требование

Бывший президент Украины Леонид Кучма призвал американского лидера Дональда Трампа извиниться перед Незалежной. По его мнению, Запад обманул Киев, заставив подписать Будапештский меморандум, в соответствии с которым Украина лишилась ядерного оружия.



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