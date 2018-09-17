Украина врезала России за "фейковое" расследование по MH17

В Киеве весьма болезненно отреагировали на новые факты по делу о рейсе МН17, сбитом над Донбассом в 2014 году. Очевидные доказательства причастности украинских военных к этому преступлению назвали фейком.

Секретарь Совета безопасности и обороны Александр Турчинов первым из официальных лиц отреагировал на сенсационные данные, озвученные Министерством обороны России. Он опроверг заявления наших генералов и показанные ими документальные свидетельства причастности ВСУ к крушению малайзийского Boeing.

По словам Турчинова, обнародованные Министерством обороны доказательства являются очередным неудачным фейком. "Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН17, – это очередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами", – сказал секретарь СНБО.

В Генштабе Украины пошли дальше и сказали, что российские военные своими заявлениями отвлекают внимание общества от протестов, связанных с изменениями в пенсионном законодательстве. В комментарии изданию "Обозреватель" спикер Генштаба ВСУ Богдан Сеник подчеркнул: причастность Вооруженных сил России к сбитому самолету подтверждена многими независимыми международными расследованиями и озвучена украинской стороной.

"У нас своя обоснованная позиция, соответствующие независимые структуры, в том числе и международные, провели расследование, которые также подтвердили полную причастность России: следы, фото, их экипаж, их установка – "Бук", – сказал Сеник.

Сегодня, 17 сентября Министерство обороны показало журналистам документы, подтверждающие причастность украинских военных к катастрофе рейса МН17 "Малазийских авиалиний". В частности, генералы сообщили, что ракета из установки "Бук", которой сбили Boeing, стояла на вооружении украинской армии.

Также военные продемонстрировали видео, которое легло в основу обвинений против России, и доказали, что в него были вмонтированы тягачи с российской установкой "Бук", якобы передвигающиеся по территории Донбасса.

Была представлена и перехваченная запись переговоров украинских военных, сделанная на учениях в Одесской области в 2016 году. На ней офицеры упоминают сбитый Boeing МН17 и говорят, что могут повторить такую же операцию. Напомним, что малайзийский самолет потерпел катастрофу августе 2014 года над территорией Донбасса, когда там шли бои между ополченцами и ВСУ. Киев сразу же обвинил Москву в том, что МН17 сбили российские военные.