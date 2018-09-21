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Политика

Меркель унизила на людях Мэй

Ангела Меркель и Тереза Мэй. Фото: GLOBAL LOOK press/Simone Kuhlmey
Канцлер Германии и британский премьер-министр стали участницами дипломатического скандала. Ангела Меркель продемонстрировала Терезе Мэй свое неуважение.
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Инцидент произошел на саммите, который состоялся в австрийском Зальцбурге. Меркель демонстративно отказалась пожать Мэй руку.

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 Ангела Доротея Меркель

Ангела Доротея Меркель канцлер ФРГ

При этом она тепло поприветствовала всех остальных политиков. Западные журналисты уверены, что канцлер ФРГ специально прошла мимо британского премьера, тем самым оскорбив ее, передает Express.

Судя по всему, таким образом Меркель решила отомстить Мэй за брекзит. Отметим, что британский премьер-министр вскоре может покинуть должность.

Консерваторы недовольны ее провалом относительно брекзита. Именно из-за нее переговоры с Брюсселем зашли в тупик. На ее кресло претендуют 27 кандидатов, в том числе экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон. 

Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск пообещал сделать миграцию одной из основных тем на саммите ЕС и Лиги арабских государств в 2019 году. Однако лидеры стран не достигли соглашения по этому вопросу. Кроме того, Туск призвал наращивать сотрудничество с Египтом.

Автор: Людмила Фоканова21 сентября 2018, 08:38
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