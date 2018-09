США разводят грязные сплетни за спиной у Путина

Такое мнение Волкер, по его словам, составил на основе общения с обоими лидерами. В интервью в передаче "Гордон" на телеканале "112 Украина" американец заявил, что с Путиным встречался, когда работал в Белом доме в команде бывшего президента США Джорджа Буша – младшего.

Общался с главой российского государства Волкер только один раз, да и то давно, добавил он. Встреча наверняка была мимолетной. Не так уж много возможностей для того, чтобы составить полноценное впечатление о человеке...

Но американский дипломат видит собеседника насквозь, словно рентген. Как иначе объяснить то, что Волкер сразу "раскусил" главу российского государства? "Полагаю, что цель президента Путина – это власть внутри России. Также ему нужна власть, чтобы оказывать влияние за пределами России. Кажется, это главное, чего хочет Путин", – сказал посланник Госдепа США.

Порошенко же в речах Волкера на фоне Путина выглядит благородным рыцарем в сияющих доспехах. "Я думаю, что президент Порошенко больше сосредоточен на том, что можно сделать для государства", – заявил дипломат.

В отличие от Волкера, у его шефа – президента США Дональда Трампа – сложилось более конструктивное мнение о главе российского государства. Последнюю встречу с коллегой, которая состоялась в середине июля этого года, глава Белого дома назвал одной из лучших в своей жизни.

