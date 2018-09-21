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Политика

Нервный Лукашенко побежал к Путину после хамской выходки

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поспешил к российскому коллеге Владимиру Путину в Сочи. Сторонам предстоят непростые переговоры на фоне обострения отношений между двумя странами и периодических хамских выпадов нервного Лукашенко.  
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На сайте Кремля о переговорах написано общими формулировками: ключевые вопросы двухсторонних отношений, перспективы евразийской интеграции, актуальная международная проблематика.  

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В свою очередь у белорусского лидера заявили, что президенты обсудят сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли и промышленности, нефтегазовую проблематику, финансовое взаимодействие. Кроме того, отметили в пресс-службе Лукашенко, на повестке дня вопросы по интеграционной тематике в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза. 

Эксперты не исключают, что президенты подпишут определенные соглашения. К примеру, они могут касаться единого газового рынка Евразийского союза, включая претензии по реэкспорту энергоносителей, которые Москва неоднократно озвучивала Минску.  

Стоит отметить, что переговоры между лидерами пройдут на фоне резко возросшей напряженности и нервозности в отношениях двух стран. Ранее эксперты отмечали, что Владимир Путин озвучил Александру Лукашенко ряд вопросов относительно будущего двухсторонних отношений и указал на недостаточную удовлетворенность Москвы ходом интеграционных процессов между двумя странами.  


По мнению аналитиков, существующая ситуация скорее выгодна Белоруссии, чем России, в том числе в плане экономики. Соседняя республика, по сути, живет за счет поддержки Москвы, однако не спешит проводить полностью пророссийскую политику, периодически заигрывая с Украиной и странами Запада.  

Жесткая позиция, которую заняла Москва, раздражает и нервирует Александра Лукашенко. Последние месяцы белорусский лидер сам не свой. Не так давно он сорвался и резко высказался в адрес России, обвинив Кремль в "варварстве" и "недобросовестной конкуренции". Россию он назвал "старшим братом", заявив, что его страна зажата между Востоком и Западом.

Автор: Иван Поляков21 сентября 2018, 13:59
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