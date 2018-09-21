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Сделано заявление об отравлении Порошенко

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sven Hoppe/dp
Провокации и обвинения России во всех смертных грехах – фирменный стиль работы наших западных "партнеров". В Москве между тем предупреждают: президент Украины Петр Порошенко может стать следующей жертвой отравления. По мнению журналиста и политолога Михаила Леонтьева, лидера Незалежной может ждать участь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в марте в британском Солсбери. 
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По мнению аналитика, президента Украины могут отравить западные спецслужбы, а затем традиционно обвинить в этом Россию по аналогии с делом Скрипалей. "Я смотрю на Петра Порошенко. Мне странно, что он жив до сих пор после того, как он открыл пасть и произносит то, что он говорит", – заявил Леонтьев в эфире радиостанции "Вести FM". 

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Ведущий передачи, в свою очередь, предположил, что Петра Порошенко могут отравить западные спецслужбы, как они сделали это со Скрипалем и его дочерью. "Они сами все инсценируют без нас. Они же сами Скрипаля замочили", – заявил политолог. 

Но Петр Порошенко может оказаться незначительной целью по сравнению с президентом США Дональдом Трампом. Эксперт не исключил, что американского лидера также могут убрать подобным образом, а потом обвинить в случившемся Россию.  

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в городе Солсбери. Власти Великобритании объявили о причастности к этому Москвы, но никаких доказательств своим обвинениям не предоставили. В поддержку Лондона высказался и Петр Порошенко

Петр Порошенко и Доанльд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Shealah Craighead

Между тем украинскому лидеру действительно стоило бы опасаться. Запад – крайне хитер и коварен, что и подтвердила история со Скрипалями. Петр Порошенко полагает, что США и Европа помогут Украине, если той понадобится поддержке в борьбе с пресловутой "российской агрессией".

Однако рассматривая Киев как "жертву" в противостоянии с Москвой, президент Незалежной, кажется, не замечает, что на положении жертвы очень скоро может оказаться он сам. Петр Порошенко – очень удобная фигура на большой геополитической шахматной доске. Это пешка, которой в случае чего можно пожертвовать, чтобы выиграть нечто большее, получить преимущество перед противником.  

Поэтому не исключено, что главу украинского государства выберут на роль сакральной жертвы. Отравить Петра Порошенко, обвинить во всем Россию, ввести новые, еще более жесткие санкции – где-то подобное развитие событий мы уже видели, не так ли? Ясно одно: дружить с Западом лидеру Незалежной нужно аккуратнее.

Автор: Иван Поляков21 сентября 2018, 18:31
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