Украина проиграла войну за Крымский мост

Азовское море и Керченский пролив остаются российскими. По крайней мере, пока. Статус водоема не определен, а в борьбе за него у Москвы есть очень сильный аргумент. Да и построенный Россией Крымский мост дает дополнительные гарантии.

Проблемы для Киева кроются в договоре о совместном использовании Азовского моря. В этом документе нет ни слова о международном морском праве, поэтому все недоразумения должны решаться исключительно в результате переговоров двух заинтересованных сторон.

Украинское издание "Еспрессо" пишет, что Киеву бессмысленно надеяться на международное вмешательство, несмотря на обращение в ООН. Напомним, что жалобу в международную организацию на действия России в Азовском море Украина подала еще в феврале этого года, но решения до сих пор не последовало. До этого в Киеве даже звучали смелые заявления о захвате Крымского моста .



Пытаясь показать свою силу на Азовском море, Украина провела там сегодня тактические учения. Отрабатывались задачи по уничтожению надводных целей и морского десанта противника.

А несколько дней назад президент Петр Порошенко рассмешил весь мир тем, что похвалился проходом двух ржавых украинских кораблей под Крымским мостом в Азовское море. Лидер Незалежной забыл упомянуть, что поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" уже дышат на ладан.