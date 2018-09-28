Молодые парламентарии России и Белоруссии собрались в Госдуме

На Охотном Ряду в пятницу, 27 сентября, состоялось заседание Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Белоруссии и России. Мероприятие прошло в рамках Молодежного форума Союзного государства. Как отметил зампред Госдумы Петр Толстой, вопросы, волнующие молодых людей в обеих странах, во многом схожи, и нуждаются в законодательном регулировании.



По словам вице-спикера нижней палаты, на сегодняшний день этим темам уделяется недостаточно внимания, и над этим необходимо работать. "На мой взгляд, мысль о будущем является ключевой для любого молодежного движения", – сказал парламентарий.

В свою очередь, глава Молодежного парламента при Госдуме Марина Воропаева затронула тему разработки стратегии развития молодежной интеграции в рамках Союзного государства Белоруссии и России. Она подчеркнула, что это – новаторский документ, который станет основой для развития молодежной политики в Союзном государстве.



Воропаева подчеркнула, что народы двух стран связывает общая история, культура и ценности. "Мы должны смотреть и в будущее, понять, каким будет Союзное государство, что получит молодежь от него, что мы можем сделать и чем мы можем быть полезны друг другу?" – отметила она.





По мнению члена комитета нижней палаты по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Натальи Кувшиновой, необходимо создавать все условия для участия молодежи в формировании актуальной повестки. "Государственная Дума, по сути, стала первой площадкой для столь широкого представительства", – подчеркнула законодатель.





На заседании Молодежной палаты был принят ряд конкретных решений. Так, участники пришли к мнению о необходимости включить больше информации о Союзном государстве в школьные программы обеих стран. Кроме того, прозвучали предложения возродить институт наставничества, привлекать молодежь к реализации совместных проектов в IT-отрасли, проводить спортивные соревнования.

Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, одной из задач Молодежной палаты является решение стоящих перед Минском и Москвой вопросов через парламентское измерение. "Взгляд у молодежи свой на проблемы. Будет хорошо, если молодые законодатели, эксперты будут нам помогать в этих вопросах", – сказал председатель нижней палаты.





Решение о создании Молодежной палаты было принято в декабре прошлого года в ходе работы 53-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. В ее состав входят по 18 человек с обеих сторон. Для российских парламентариев верхняя возрастная планка установлена на уровне 30 лет, для белорусских – 31 год. Минимальный возраст – 18 лет.

Членами Молодежной палаты могут быть депутаты законодательных органов всех уровней, а также представители молодежных парламентов двух стран. Структура открыта также для членов молодежных отделений политических партий и общественных организаций.