Раскрыты детали жестких переговоров Путина с Порошенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл детали жестких переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и его украинским коллегой Петром Порошенко. Общение происходило в 2015 году во время встречи нормандской четверки.

В 2015 году, когда противостояние украинской армии и ополчения Донбасса находилось в горячей фазе, состоялись переговоры нормандской четверки. На них Владимир Путин и Петр Порошенко смогли лично обменяться мнениями относительно происходящего.

О деталях встречи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Поскольку ситуация была очень напряженной, российский лидер не говорил коллеге "комплиментарных фраз", отметил он.

"Вы можете себе представить – Путин говорил жестко, однозначно и весьма доходчиво", – цитирует сетевое издание m24.ru официального представителя Кремля. При этом, подчеркнул он, каких-либо угроз не было.

Бывший глава Франции Франсуа Олланд в своих мемуарах написал, что на переговорах нормандской четверки в 2015 году президент России угрожал украинскому коллеге – якобы он обещал "раздавить украинскую армию". "Такая формулировка не использовалась", – цитирует Пескова РИА ФАН. Пресс-секретарь российского лидера заметил, что распространение недостоверной информации не только некорректно, но и вредит международным отношениям.

Ранее, отвечая на вопрос писателя Захара Прилепина о возможных провокациях украинской армии в Донбассе во время проведения чемпионата мира по футболу в России, Владимир Путин заметил, что это "будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности в целом". После этого активность подконтрольных Киеву силовиков на линии соприкосновения была моментально прекращена.