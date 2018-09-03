На данную тему рассуждал американский обозреватель Дуг Бэндоу. В своих выводах он основывался на пожеланиях жителей полуострова.

Бэндоу считает, что у властей Украины нет никаких шансов вернуть Крым. По его словам, большая часть жителей полуострова – русские, которые хотели воссоединения с Россией.

По мнению журналиста, вернуть полуостров без их согласия было бы неправильно, сообщает The National Interest. Он отметил, что даже критики российского президента признают: полуостров навсегда вошел в состав России.

"Крым не будет возвращен ни Путиным, ни его преемниками", – заявил американец. Он напомнил, что более двух веков назад полуостров был отвоеван у Турции, и до 1954 года входил в состав СССР.

Как писали Dni.Ru, украинским политикам не дает покоя Крымский мост. В частности, депутат Верховной рады Игорь Мосийчук предложил украинским спецслужбам найти помощников для уничтожения Крымского моста на Кавказе. Почему именно там, народный избранник не уточнил.

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина, США и Евросоюз отказались признать результаты плебисцита.

В Москве не раз указывали на то, что жители полуострова сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".