ВЦИОМ прогнозирует явку на выборах мэра столицы на уровне 30%

Явка на предстоящих выборах мэра столицы может составить около 30%. Об этом свидетельствуют данные инициативного опроса "Электоральные предпочтения москвичей" Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исследование проводилось с 28 по 30 августа.



Социологи отмечают, что интерес москвичей к выборам в последних числах августа остался без изменений. "Прогноз явки на предстоящих выборах составляет 31,8%", – сообщает ТАСС со ссылкой на материалы исследования.

Во ВЦИОМ подчеркивают, что такой уровень соответствует показателям прошлых выборов мэра, которые состоялись в 2013 году. Вместе с тем аналитики указывают, что избирательная кампания стала более заметной.

Что касается предвыборного рейтинга кандидатов на пост градоначальника, лидером остается действующий мэр Москвы Сергей Собянин. Его прогнозный результат, по информации ВЦИОМ, за последние несколько недель вырос с 65,5% до 69,4%.

На втором месте – кандидат от КПРФ Вадим Кумин. Прогнозируемый результат коммуниста также показывает положительную динамику – с 10,1% до 13,2%. Что касается других кандидатов, их рейтинги за последний месяц заметно просели.

"Особенно заметно снизился расчетный результат Михаила Дегтярева (кандидат от ЛДПР. – Прим. ред.) – с 11,1% до 7,8%", – утверждают социологи. Уменьшились показатели и претендента на пост мэра от "Справедливой России" Ильи Свиридова – с 7,1 до 6,5%, а также кандидата "Союза горожан" Михаила Балакина – с 4,3% до 1,4%, приводят данные исследования аналитики.





Ключевой этап предвыборной гонки, когда избиратели принимают решение участвовать в выборах, – последняя неделя перед голосованием, напоминает генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. "Ситуация в первую неделю сентября может существенно отличаться от ситуации августа", – подчеркивает он, добавляя, что итоговый результат во многом определит активность штабов кандидатов.

Социологи объясняют это завершением периода массовых отпусков – в город вернулись избиратели, которые по тем или иным причинам не участвовали в августовских опросах. Федоров призывает учитывать и "дачный фактор". "Хорошая погода, желание москвичей провести на природе последние теплые выходные традиционно негативно влияют на явку", - поясняет аналитик.

По его словам, представленные ВЦИОМ данные являются скорее ориентиром. При этом социологи констатируют: среди тех, кто намерен принять участие в голосовании, заметной остается доля тех, кто еще не решил, за кого отдаст свой голос. Таковых на настоящий момент 16%.

Напомним, что в середине августа ВЦИОМ провел исследование электоральных предпочтений жителей столицы. Социологи выяснили, что голосованием интересуются 52% москвичей. Аналитики отметили, что горожане хорошо проинформированы о приближающемся голосовании: более половины опрошенных назвали точную дату выборов.

Выборы мэра Москвы состоятся в единый день голосования, 9 сентября. Первым из кандидатов подписные листы муниципальных депутатов и подписи избирателей в свою поддержку предоставил в Мосгоризбирком Сергей Собянин. Он идет на выборы в качестве самовыдвиженца.

На предстоящем голосовании будет опробован ряд новшеств. Участки для волеизъявления организуют за пределами столицы, по месту нахождения ее жителей. Кроме того, будет продлено время работы участков – с 20:00 до 22:00. Общественная палата Москвы получила право назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города.