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Политика

Страшные тайны: Эммануэль Макрон и его престарелая учительница

Эмманюэль Макрон с женой. Фото: GLOBAL LOOK press
Самый молодой президент в истории Франции, любимчик женщин и фигурант громких гей-скандалов. Эммануэль Макрон регулярно дает пищу для размышлений журналистам и общественности. Dni.Ru собрали самые интересные факты из жизни месье Макрона.
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Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон президент Франции

Эммануэль Макрон родился в 1977 году в семье врачей, его отец был профессором неврологии престижного Университета Пикардии. Родители отдавали много времени своей работе, поэтому воспитанием мальчика занималась бабушка, с которой у него была необыкновенно крепкая связь.

Уже будучи успешным банкиром и политиком, Макрон каждый вечер звонил ей, в то время как с родным отцом встречался всего раз в год. Когда в 2013 году ему сообщили, что бабушка умирает, будущий президент бросил все свои дела в Елисейском дворце и поехал к ней.

Более десяти лет Макрон посещал Амьенскую консерваторию, где обучался сольфеджио и игре на фортепиано. Когда он стал банкиром, его называли финансовым Моцартом, а с переходом в политику – Моцартом Елисейского дворца.

Эмманюэль Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press

ЛЮБОВЬ К УЧИТЕЛЬНИЦЕ

В школе Макрон влюбился, но не в одноклассницу, а в учительницу французского. Было ему тогда 15 лет, а Брижит Тронье – 40. Дама в возрасте была замужем и воспитывала троих детей – ровесников будущего президента. Ее средняя дочь училась с Макроном в одном классе.

Юный Эммануэль быстро стал любимчиком Тронье: она постоянно зачитывала его сочинения всему классу и считала вундеркиндом. Узнав о необычной тяге сына к учительнице, родители Макрона пришли в ужас.

Они встретились с Брижит и умоляли ее не видеться с Эммануэлем хотя бы до его совершеннолетия, а самого Макрона отправили на учебу в Париж. Перед отъездом он пообещал возлюбленной: "Вы от меня не избавитесь. Я вернусь и женюсь на вас". Так и вышло: в 2007 году состоялась свадьба Эммануэля и Брижит.

Эмманюэль Макрон и Колинда Грабар-Китарович. Фото: GLOBAL LOOK press

МОЛОДОЙ ПРЕЗИДЕНТ

В мае 2017 года Эммануэль Макрон стал самым молодым президентом в истории Франции. Во время предвыборной гонки, изобиловавшей коррупционными скандалами и терактами, он обошел во втором туре лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

В штабе Макрона не раз обвиняли Россию в кибератаках и публикации фейковых новостей с целью вмешательства во французские выборы. Ситуация чем-то напоминала президентскую гонку в США.

Успех Макрона связывают с тем, что за год до выборов 39-летний политик создал прогрессивное движение "Вперед!", которое сам считал ни левым, ни правым. Бывший инвестиционный банкир стремительно раскрутился в качестве кандидата на президентский пост, опубликовав в ноябре 2016 года книгу-программу "Революция", моментально ставшую бестселлером.

Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Колинда Грабар-Китарович. Фото: GLOBAL LOOK press

Для России Макрон был не самым удачным кандидатом, он не собирался сближаться с Москвой, о чем заявлял во время предвыборных дебатов и что, собственно, доказал во время первых месяцев своего президентства. Однако недавно в отношениях Москвы и Парижа наметилось еле заметное потепление: этим летом Макрон приезжал в Москву на чемпионат мира по футболу.

ОБЫКНОВЕННЫЙ РАСИЗМ

В июле прошлого года президент Франции оказался в центре скандала из-за резкого заявления по Африке. Журналист из Кот-д’Ивуара спросил у Макрона, сколько стран готовы оказать помощь Африке наподобие "плана Маршалла". Макрон в ответ сказал, что не считает этот план эффективным, а проблемы Черного континента носят цивилизационный характер.

Президент назвал проблемой то, что каждая женщина в Африке рожает по семь-восемь детей, в ответ на это пользователи соцсетей посчитали ответ лидера Франции расистским. Ему напомнили, что Европа не видит в качестве одной из проблем африканского региона разграбление его ресурсов западными компаниями.

Эмманюэль Макрон и Дональлд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press

ГЕЙ ИЛИ НЕ ГЕЙ?

Сразу же после того как Макрон переехал в Елисейский дворец, журналисты начали копать на него компромат. Во Франции и за ее пределами активно обсуждали личную жизнь главы государства, причем в свете его сексуальной ориентации.

Самым громким скандалом, связанным с Макроном, стало дело Беналла. Все началось с публикации видео, на котором какой-то мужчина в полицейской форме избивает демонстрантов во время митинга в Париже. Выяснилось, что это – советник по безопасности президента Александр Беналла.

Несмотря на то что глава государства буквально через пару дней взял на себя ответственность за произошедшее, фактическое покрывательство сотрудника не осталось незамеченным. Беналла лишь на две недели отстранили от работы, чтобы затем перевести на новую должность. Обыватели и эксперты обратили внимание и на то, что скандальный герой в свои 26 лет имеет чересчур высокую зарплату, машину с мигалкой, квартиру и звание подполковника.

Эмманюэль Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press

В свете этого скандала журналисты стали копать дальше и разбирать под микроскопом биографию молодого президента Франции. Появились первые сообщения о его нетрадиционной сексуальной ориентации и любовной связи с Беналла.

Желтая пресса утверждала, что брак Макрона с престарелой учительницей – лишь ширма. Сам он, правда, все обвинения в гомосексуальности отвергал, но французы почему-то ему не верят.

Автор: Александр Комаров30 сентября 2018, 09:50
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